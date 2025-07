Maladroites, les Bleuettes s’inclinent de peu face aux Etats-Unis (70-65) en quart de finale du Mondial U19

Deux jours après leur large victoire face à la République Tchèque, les Françaises retrouvaient l’ogre américain, invaincu depuis 25 matchs, pour une place en demi-finale du Mondial U19. Les joueuses d’Aurélie Bonnan ont payé leur maladresse en début de rencontre notamment face à des Américaines mieux en place, qui se qualifient pour les demi-finales.

Aurélie Bonnan avait tenté un coup tactique d’entrée de match, en titularisant Aissatou Keita-Cissoko plutôt que Aïnhoa Risacher pour densifier la raquette, mais le choix s’est avéré infructueux. D’entrée, les Américaines ont trouvé les espaces pour inscrire la majorité de leurs points dans la peinture mais aussi sur seconde chance en captant la plupart des rebonds. Nell Angloma et Stella Colas sont les seules à trouver un peu d’adresse dans le premier acte pour la France, qui shootait à 36% de réussite contre 47% pour les Etats-Unis dans les premières minutes. Plus réalistes, les Américaines étaient déjà devant après 10 minutes (19-10).

Saniyah Hall, phénomène de précocité

Dominée tactiquement, Aurélie Bonnan a repris la recette qui avait jusque-là fonctionné dans le Mondial, en remettant Risacher dans le cinq pour débuter le deuxième quart-temps. D’entrée, la joueuse de l’ASVEL féminin a placé une flèche à 3-points, comme pour valider ce choix, mais les USA restent impassibles, portés par une Saniyah Hall incandescente avec 26 points, 6 rebonds, 2 passes et 2 interceptions sur l’ensemble de la rencontre, à 16 ans seulement. Les tentatives françaises heurtent bien souvent l’arceau, jusqu’au temps mort français demandé à cinq minutes de la mi-temps. Une dynamique semble s’initier chez les Tricolores ; Nell Angloma et le réveil de Sarah Cissé notamment permettent à la France de ne compter plus que 6 points de retard à la pause : 38-32 pour les Etats-Unis.

Ce même duo réinjecte de l’intensité chez les Françaises dès le retour des vestiaires, en allant agresser le cercle et en chipant des ballons en défense. Mais c’est bien l’ailière de Montpellier-Lattes qui tient définitivement les rênes des Bleues, terminant la rencontre avec 20 points, 6 rebonds et 3 passes décisives en 34 minutes. Son association avec Sarah Cissé fonctionne à merveille et le résultat s’en ressent : après vingt-cinq minutes de jeu, c’est Cissé qui remet les Françaises à 1 point des Américaines, qui semblent avoir hérité de la malédiction des arceaux récalcitrants. Plongées dans le doute, les Étasuniennes parviennent à garder miraculeusement 7 points d’avance avant le dernier quart-temps (52-47).

Le dernier quart-temps est tout aussi indécis, les Américaines étant toujours frustrées par le cercle. Mais les Françaises retournent dans leur travers avec une finition près du cercle négligée, ce qui donne l’opportunité à Team USA de recréer un écart conséquent lorsque l’adresse revient (64-52, 36’). Mais une nouvelle fois, un temps-mort français semble remettre les Bleuettes dans la bonne direction. Un pressing tout terrain s’installe, porte ses fruits, et les 7 points de Nell Angloma dans les trois dernières minutes permettent de réduire l’écart à 4 points à 45 secondes de la fin du match. Après un nouveau panier près du cercle de Saniyah Hall, encore elle, Stella Colas inscrit un 3-points pour revenir à trois points, à 2,4 secondes du coup de sifflet final pour encore espérer, mais une dernière faute provoquée condamne les Françaises.

Les Etats-Unis s’imposent 70-65 face à la France au terme d’une bataille âpre marquée par un manque d’adresse contagieux. Il n’y aura donc pas de médaille pour Aurélie Bonnan et ses joueuses, qui doivent toutefois vite relever la tête. Des matchs de classement les attendent dès samedi après-midi, face au Portugal d’abord, pour déterminer leur classement final. Les Américaines établissent un nouveau record d’invincibilité avec 26 victoires de suite. Elles affrontent l’Espagne samedi soir pour une place en finale.