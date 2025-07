Cholet Basket va retirer le maillot de Graylin Warner

C’est donc le 24 mai 2022, à l’occasion d’une victoire en playoffs à l’Astroballe (74-70), que le n°9 de Cholet Basket aura donc été porté une dernière fois. Sur les épaules de Nianta Diarra, qui disputait également son dernier match chez les pros ce soir-là.

Depuis, personne ne l’a repris à Cholet et plus personne ne pourra le reprendre. Pour cause, le n°9 va être hissé aux cintres de la Meilleraie. Évidemment un hommage à Graylin Warner, tout juste décédé à l’âge de 62 ans des suites d’une longue maladie. Le président, Jérôme Mérignac, l’a confirmé dans les colonnes du Courrier de l’Ouest.

« Oui, nous allons retirer le maillot de Graylin Warner », a clamé le dirigeant. « Nous le ferons au début de la saison prochaine. Nous le devons à Graylin par rapport à tout ce qu’il a apporté et aux bons moments qu’il nous a fait passer dans cette fameuse Meilleraie. Je me souviens de son tout premier match avec Cholet, un soir de semaine. Des moments mythiques, mon épouse Murielle et moi en avons aussi vécu bien d’autres. Nous étions par exemple sur les marches de La Meilleraie lors de ce fameux match contre le Real Madrid, quand Graylin avait marqué 47 points. »

47 de ses 5 629 points inscrits en six années (1986/92), et 226 matchs, disputés sous le maillot de Cholet Basket. Un total qui fait de lui le meilleur marqueur de l’histoire du club. Ce qui valait bien à son n°9 d’être hissé aux côtés du n°4 de Jim Bilba, du n°10 d’Antoine Rigaudeau et du n°11 d’un autre regretté, Claude Marquis.