Damian Lillard signe son retour à Portland !

L’histoire d’amour entre Damian Lillard et Portland connaît un nouveau chapitre. Après avoir été coupé par les Milwaukee Bucks début juillet, le meneur All-Star à neuf reprises a choisi de revenir dans l’Oregon, là où tout a commencé en 2012. Un retour aux sources qui témoigne de l’attachement profond entre le joueur et sa première franchise NBA.

BREAKING: Nine-time NBA All-Star Damian Lillard is finalizing a three-year, $42 million contract to return to the Portland Trail Blazers, sources tell ESPN. Deal is expected to include a player option in 2027-28 and a no-trade clause. A storybook reunion home for the 35-year-old. pic.twitter.com/mm1uUtMgO6

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 17, 2025