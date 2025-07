Victor Mopsus retrouve Stéphane Dao à Tarbes-Lourdes, François Matip revient au club

Victor Mopsus est la première recrue de l’Union Tarbes-Lourdes pour la saison 2025-2026. Le meneur passé par Chartres (ELITE 2) retrouve son ancien entraîneur Stéphane Dao, avec qui il avait évolué à Toulouse. L’UTLPB a aussi annoncé le retour de François Matip pour renforcer la raquette.

Victor Mopsus, première recrue de l’Union Tarbes-Lourdes

L’Union Tarbes-Lourdes a officialisé l’arrivée de Victor Mopsus (1,75 m, 25 ans), première recrue de l’effectif 2025-2026. Meneur expérimenté du championnat de Nationale 1, le joueur originaire d’Agen a disputé la saison dernière en ELITE 2 sous les couleurs de Chartres, avec des moyennes de 3,6 points, 2,1 rebonds et 3,1 passes décisives en 37 matchs joués.

Avant cette expérience à l’étage supérieur, Victor Mopsus s’était fait une solide réputation dans l’antichambre de la Pro B, avec cinq saisons pleines à Avignon puis Toulouse. C’est dans ce dernier club qu’il avait évolué sous les ordres de Stéphane Dao, désormais à la tête de Tarbes-Lourdes, qu’il retrouvera donc dans les Hautes-Pyrénées.

« Victor vient chez nous avec envie, ambition et maturité, prêt à prendre les rênes du jeu et à faire lever le Palais des Sports avec sa vista, sa qualité de passe… et son adresse à 3 points », a communiqué le club sur ses réseaux sociaux.

PROFIL JOUEUR Victor MOPSUS Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 25 ans (31/08/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / ELITE 2 PTS 3,6 #233 REB 2,1 #194 PD 3,1 #52

François Matip de retour dans les Hautes-Pyrénées

Dans le même temps, l’Union a également officialisé le retour de Francois Matip (2,00 m, 25 ans). L’intérieur franco-camerounais avait déjà porté les couleurs de l’Union lors de la saison 2023-2024, avant de briller sur la saison écoulée aux Sables Vendée Basket, équipe surprise de NM1 en 2024-2025. L’ancien Rennais s’y est distingué avec 6,5 points et 4,8 rebonds de moyenne.

Egalement vu en Islande, où il a évolué en D2 avec UMF Sindri, François Matip revient en France avec des statistiques flatteuses : 11 points et 8 rebonds pour 15 d’évaluation de moyenne.

« Joueur dur au mal, athlétique et capable d’impacter dans la raquette comme au large », précise le club, « François vient renforcer notre secteur intérieur avec ambition et détermination. »

Avec ces deux premières recrues, l’Union affiche clairement ses ambitions pour la prochaine saison de Nationale 1 : rester dans le groupe de tête de la division.