Mike Joseph va jouer une 3e saison à Tarbes-Lourdes

L’Union Tarbes-Lourdes a annoncé la prolongation de son pivot Mike Joseph pour la saison 2025-2026 de NM1. Le club des Hautes-Pyrénées consolide ainsi son noyau dur de joueurs, après avoir également prolongé Pierre Hourné-Raubet, Fabien Ateba et Tom Wiscart Goetz.

Mike Joseph (2,03 m, 31 ans) va ainsi connaître sa 3e saison à Tarbes-Lourdes, après y avoir évolué en 2022-2023 ainsi que la saison dernière. Malgré une année blanche en 2023-2024, son influence a été encore plus forte lors du dernier exercice écoulé, avec 14,5 points à 67% aux tirs, 6 rebonds et 1,3 passe décisive en 21 minutes de jeu en moyenne sur 40 matchs. Le Guyanais va donc continuer d’apporter tout son talent offensif à l’Union. Précédemment dans sa carrière, Mike Joseph a également évolué à Poitiers, Toulouse, Kaysersberg, Denain, Lille et Challans.

PROFIL JOUEUR Mike JOSEPH Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 203 cm Âge: 31 ans (13/04/1994) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 14,5 #21 REB 6 #23 PD 1,3 #218

Si Tarbes-Lourdes n’a pas conservé sa fine gâchette, Marius Chambre (parti à Mulhouse), ainsi que des historiques Tidiane Badiane et Mo Queta, le club pourra tout de même s’appuyer sur une belle colonne vertébrale avec Pierre Hourné-Raubet, Fabien Ateba, Tom Wiscart Goetz, ainsi que Mike Joseph.