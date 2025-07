Anthony Davis opéré d’un décollement de rétine

Anthony Davis a traversé une première saison mouvementée avec les Dallas Mavericks, marquée par plusieurs blessures dont une intervention chirurgicale récente. Selon les informations d’ESPN rapportées par Shams Charania, le All-Star a subi une opération pour réparer un décollement de rétine, qui s’est produit durant la saison.

Dallas Mavericks All-Star Anthony Davis underwent a procedure to repair a detached retina that he suffered during the season, sources tell ESPN. Davis played through multiple hits to the face last year. He is expected to be healthy for next training camp. pic.twitter.com/Yz8vxBlp06

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 8, 2025