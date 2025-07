L’Élan Chalon recrute un pivot explosif avec Justyn Mutts

Après avoir annoncé deux jeunes recrues sur les lignes arrières, Matheo Leray et Clarence Nadolny, l’Élan Chalon n’avait plus communiqué de nouvelles recrues depuis la mi-juin. C’est chose faite ce mercredi 9 juillet, avec la signature du pivot américain Justyn Mutts, pour évoluer aux côtés de Lionel Gaudoux dans la peinture chalonnaise.

Justyn Mutts débarque à l’Elan Chalon ✍️ À 26 ans, ce pivot explosif, altruiste et toujours à 100%, incarne parfaitement l’état d’esprit que l’Elan veut afficher cette saison 💥 🔗 https://t.co/SqV0oIFS3D Bienvenue à Chalon, Justyn !#RougeEtBlanc pic.twitter.com/9C93Fp4DyG — Elan Chalon (@ELANCHALON) July 9, 2025

Des débuts au Japon et en Israël

Justyn Mutts est un pivot américain de 26 ans, qui vient de clore sa 3e saison chez les professionnels. Pour autant, l’intérieur évoluera pour la première fois de sa carrière en Europe.

Au sortir de ses cinq saisons universitaires, où il a connu trois facs (High Point, Delaware Fightin et Virginia Tech), le natif du New Jersey a fait ses débuts chez les pros au Japon, championnat en vogue. En B-League, il a successivement joué pour Chiba et Shinshu, une dernière formation où il s’est particulièrement démarqué en 2023-2024 avec 13,4 points à 47% aux tirs, 8,5 rebonds, 4,3 passes décisives et 1,4 interception en 31 minutes de jeu en moyenne. La saison dernière, il a découvert un nouveau championnat, en Israël à l’Hapoël Afula, pour des statistiques similaires.

« Un pivot dans la lignée des Lessort, Booker »

“Justyn est un poste 5/4 qui jouera aussi bien en relais de Lionel qu’avec. Il est dans la lignée de ces pivots qui ont réussi à l’Elan (Lessort, Booker, …) à savoir un joueur impactant des 2 côtés du terrain, infatigable avec une grande débauche d’énergie », décrit son nouvel entraîneur, Elric Delord, dans le communiqué du club. « Joueur complet offensivement, il dribble et passe comme un arrière mais au poste de pivot. Fort rebondeur et rapide dans les 1 contre 1, il a besoin de stabilisé un peu plus son tir à 3-points pour en faire une vraie menace extérieur. »

Justyn Mutts constitue ainsi la 3e recrue de l’Élan Chalon, après les arrières Matheo Leray et Clarence Nadolny. Il s’ajoute aux nombreuses prolongations du club bourguignon, qui pourra toujours compter sur Lionel Gaudoux, Jeremiah Hill et Zac Cuthbertson, alors que Akram Naji et Yohan Choupas étaient eux toujours sous contrat.