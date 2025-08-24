Recherche
Équipe de France

Nadir Hifi remplace Matthew Strazel pour l’EuroBasket 2025 !

Équipe de France - Blessé à la cuisse, Matthew Strazel doit déclarer forfait pour l’EuroBasket 2025. La FFBB a annoncé que Nadir Hifi, initialement écarté du groupe, intègre la sélection finale des Bleus pour la compétition qui débute jeudi à Katowice.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nadir Hifi remplace Matthew Strazel pour l’EuroBasket 2025 !

Nadir Hifi remplace Matthew Strazel pour l’EuroBasket 2025

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Coup dur pour Matthew Strazel (1,82 m, 23 ans) et l’équipe de France. Le meneur de l’AS Monaco (20 sélections) ne disputera pas l’EuroBasket 2025. Touché à la cuisse face à l’Espagne le 16 août, il ne sera pas remis à temps pour la compétition. La Fédération française de basketball (FFBB) a officialisé ce dimanche soir son remplacement par Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans, 6 sélections), qui rejoindra le groupe ce lundi en Pologne.

Strazel forfait, Hifi rappelé

Victime d’une blessure à la cuisse, Matthew Strazel a suivi un protocole de soins avec Monaco puis avec le staff médical tricolore, mais les examens passés à Athènes ont confirmé qu’il devait observer une période de repos prolongée, suivie d’une remise à niveau physique. Des délais incompatibles avec l’EuroBasket.

Nadir Hifi, qui avait été le dernier joueur coupé du groupe la semaine dernière, profite de ce forfait pour retrouver les Bleus. L’arrière de 23 ans va renforcer la rotation extérieure et sera disponible dès lundi à Katowice.

Matthew Strazel va manquer l'EuroBasket 2025
Matthew Strazel va manquer l’EuroBasket 2025 (photo : Guillaume Poumarede)

Une ligne arrière réorganisée

Frédéric Fauthoux disposera ainsi de deux meneurs de métier, Théo Maledon et Sylvain Francisco, mais aussi de deux profils hybrides capables d’évoluer sur les postes 1 et 2 : Elie Okobo et Nadir Hifi. Le staff tricolore espère ainsi maintenir l’équilibre de son secteur arrière, malgré l’absence d’un élément important.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Nadir Hifi.jpg
Nadir HIFI
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 185 cm
Âge: 23 ans (16/07/2002)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
2
#506
REB
0
#623
PD
2
#195

L’équipe de France débutera sa campagne européenne ce jeudi 28 août face à la Belgique.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
flavor_flav
Des jo de l'an dernier, il ne reste plus que deux joueurs yabusele et cordinier. Je ne sais pas si dans l'histoire, une équipe a subi un tel changement en un an. Tout en ayant une équipe compétitive, malgré les absents. Allez les bleus!
Répondre
(1) J'aime
sebq76
Attention il y a une petite coquille dans votre article : ce n'est plus Vincent Collet le sélectioneur mais Frédéric Fauthoux...merci pour l'article sinon
Répondre
(0) J'aime
raoulfonfrin
Et m....
Répondre
(0) J'aime
