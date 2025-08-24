Nadir Hifi remplace Matthew Strazel pour l’EuroBasket 2025 !

Coup dur pour Matthew Strazel (1,82 m, 23 ans) et l’équipe de France. Le meneur de l’AS Monaco (20 sélections) ne disputera pas l’EuroBasket 2025. Touché à la cuisse face à l’Espagne le 16 août, il ne sera pas remis à temps pour la compétition. La Fédération française de basketball (FFBB) a officialisé ce dimanche soir son remplacement par Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans, 6 sélections), qui rejoindra le groupe ce lundi en Pologne.

Nadir Hifi remplace Matthew Strazel. Le combo guard (23 ans, 6 sélections) retrouvera les Bleus dès lundi en Pologne et participera à l'@EuroBasket.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/DPeJ1NtaUZ — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 24, 2025

Strazel forfait, Hifi rappelé

Victime d’une blessure à la cuisse, Matthew Strazel a suivi un protocole de soins avec Monaco puis avec le staff médical tricolore, mais les examens passés à Athènes ont confirmé qu’il devait observer une période de repos prolongée, suivie d’une remise à niveau physique. Des délais incompatibles avec l’EuroBasket.

Nadir Hifi, qui avait été le dernier joueur coupé du groupe la semaine dernière, profite de ce forfait pour retrouver les Bleus. L’arrière de 23 ans va renforcer la rotation extérieure et sera disponible dès lundi à Katowice.

Une ligne arrière réorganisée

Frédéric Fauthoux disposera ainsi de deux meneurs de métier, Théo Maledon et Sylvain Francisco, mais aussi de deux profils hybrides capables d’évoluer sur les postes 1 et 2 : Elie Okobo et Nadir Hifi. Le staff tricolore espère ainsi maintenir l’équilibre de son secteur arrière, malgré l’absence d’un élément important.

PROFIL JOUEUR Nadir HIFI Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 185 cm Âge: 23 ans (16/07/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 2 #506 REB 0 #623 PD 2 #195

L’équipe de France débutera sa campagne européenne ce jeudi 28 août face à la Belgique.