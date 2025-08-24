Adam Atamna apte pour la reprise avec l’ASVEL
Victime d'une fracture du plancher orbital le 27 juillet lors de l'EuroBasket U18, Adam Atamna pourra reprendre l'entraînement normalement avec l'ASVEL ce lundi 25 août.
Victime d’une fracture du plancher orbital dès le deuxième match de l’EuroBasket U18, alors qu’il avait brillé en ouverture (18 points en 15 minutes contre la Suède), Adam Atamna (1,95 m, 17 ans) a vécu un énorme crève-cœur cet été, renforcé par le money-time cauchemardesque de la finale face à l’Espagne.
Toutefois, le médaillé d’argent va pouvoir mettre cet épisode derrière lui. Désormais pleinement rétabli, l’ancien arrière de LyonSO a été déclaré apte pour la reprise de l’ASVEL selon Le Progrès.
Au complet depuis la signature de Thomas Heurtel, l’équipe villeurbannaise reprendra les séances collectives ce lundi 25 août.
