Betclic Élite

Adam Atamna apte pour la reprise avec l’ASVEL

Victime d'une fracture du plancher orbital le 27 juillet lors de l'EuroBasket U18, Adam Atamna pourra reprendre l'entraînement normalement avec l'ASVEL ce lundi 25 août.
00h00
Adam Atamna apte pour la reprise avec l’ASVEL
Crédit photo : FIBA

Victime d’une fracture du plancher orbital dès le deuxième match de l’EuroBasket U18, alors qu’il avait brillé en ouverture (18 points en 15 minutes contre la Suède), Adam Atamna (1,95 m, 17 ans) a vécu un énorme crève-cœur cet été, renforcé par le money-time cauchemardesque de la finale face à l’Espagne.

Une médaille d’argent au goût amer pour Adam Atamna (photo : FIBA)

Toutefois, le médaillé d’argent va pouvoir mettre cet épisode derrière lui. Désormais pleinement rétabli, l’ancien arrière de LyonSO a été déclaré apte pour la reprise de l’ASVEL selon Le Progrès.

Au complet depuis la signature de Thomas Heurtel, l’équipe villeurbannaise reprendra les séances collectives ce lundi 25 août.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
