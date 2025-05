Adam Atamna signe son premier contrat professionnel avec l’ASVEL

Adam Atamna va jouer avec l’ASVEL lors de la saison 2025-2026. Le jeune combo-guard, mis en couveuse dans le club partenaire de Lyon SO en NM1, a signé son premier contrat professionnel avec le club villeurbannais. Il est engagé pour les trois prochaines saisons.

Adam Atamna passe pro ✍️ Adam Atamna (17 ans, 1m95, poste 1/2) signe son premier contrat professionnel et s'engage pour les trois prochaines saisons sous les couleurs villeurbannaises. Prêté cette saison dans notre club partenaire LyonSo Basket évoluant en Nationale 1 et issu… pic.twitter.com/gHfWzFPINb — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) May 27, 2025

Une saison de développement en NM1

Alors que de jeunes pousses de l’ASVEL, comme Yohann Sissoko et Paul Mbiya, ont quitté le club pour la NCAA, Adam Atamna (1,94 m, 17 ans) va lui poursuivre son aventure en région lyonnaise et intégré donc l’effectif de Pierric Poupet. Il s’agit d’une belle récompense pour ce poste 1/2, qui a pleinement découvert le basket chez les adultes en cette saison 2024-25, après avoir joué deux exercices en Espoirs ELITE (plus de 13 points de moyenne en 2023-2024).

À Lyon SO, le fils de Karim Atamna a pu se développer dans un premier contexte professionnel. Sous les ordres de Philippe Hervé, le joueur de l’ASVEL a compilé plus de 10 points à 41% aux tirs dont 34% à 3-points en 17 minutes de jeu en moyenne sur une trentaine de matchs. Alors qu’il est un 2007 de fin d’année (seulement 18 ans en décembre prochain), Adam Atamna a été élu meilleur jeune de la saison de NM1.

Au cours de son exercice 2024-2025, le joueur de 17 ans a également réalisé un ANGT record du côté de Ulm (meilleure moyenne de points jamais enregistrée, avec 33 unités par match). Fortement courtisé, Adam Atamna reste donc finalement à l’ASVEL, ce qui est une bonne nouvelle pour le club après la perte de ses Espoirs Yohann Sissoko et Paul Mbiya, ainsi que le vide sur les lignes arrières que va laisser Théo Maledon.