[Vidéo] Quand James Harden offre des paires de chaussures aux jeunes du Paris Basketball

C’est un joli coup de communication, mais bienfaisant vu qu’il profite à des jeunes. La marque Adidas, qui sponsorise à la fois le Paris Basketball et la superstar de NBA James Harden, a organisé la rencontre entre les deux. Et l’arrière américain des Los Angeles Clippers (qui a re-signé cet été pour deux ans) est venu avec des cadeaux. Il a en effet offert des paires de sa nouvelle chaussure signature (les Harden Vol.9 Red Metallic) à chaque jeune du centre de formation parisien, U15, U18 et U21.

Le tout livré en personne à l’Adidas Arena, devant les caméras mais sous forme de surprise pour les jeunes parisiens. On y voit les sauts de joie de ces derniers (les U15), probablement aussi heureux de recevoir ces chaussures que de voir Harden et de pouvoir passer un moment avec lui. La vidéo a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, y compris sur le compte Instagram de la superstar à 12 millions d’abonnés.

Game recognizes game. 🤝@JHarden13 surprised the @ParisBasketball youth team with his Harden Vol 9 “Red Metallic”. pic.twitter.com/eTouLTsAmI — adidas Basketball (@adidasHoops) July 10, 2025

« Game recognize Game »

Harden est un habitué de la capitale française. Le Californien, dont la saison s’est terminée début mai au premier tour des playoffs, y a passé les derniers jours pour la Fashion Week. Il y a quelques années, il avait même été contrôlé par la police parisienne en pleine rue avec le rappeur Lil Baby, dans une séquence qui avait fait le tour des réseaux. Cette année, tout s’est donc mieux passé. Ce beau geste montre sa générosité et son intérêt envers les talents européens, lui qui est déjà intervenu plusieurs fois dans les Adidas Eurocamp.

Quant aux U15 du Paris Basketball, c’est un moment qu’ils n’oublieront pas. Ils ont échangé quelques mots et des photos avec le joueur 11 fois All-Star NBA, qui est souvent plein de conseils pour les jeunes. Une motivation supplémentaire pour ce groupe, déjà couronné de succès cette saison. Ils ont en effet remporté le Championnat de France U15, après une victoire 101-43 en finale contre Marne-la-Vallée, et un écart quasiment aussi important en demi-finale contre Le Mans (96-40). Une sur-domination de leur catégorie d’âge qui méritait bien une paire de chaussure haut de gamme en récompense.