James Harden prolonge aux Clippers jusqu’en 2027 avec un contrat de 81,5 millions

James Harden a officiellement décliné sa player option de 36,3 millions de dollars pour la saison 2025-2026 et s’est engagé avec les Los Angeles Clippers pour deux ans, d’une valeur et 81,5 millions de dollars. Cette décision témoigne de la volonté du vétéran, de 35 ans, de poursuivre l’aventure californienne jusqu’en 2027.

BREAKING: 11-time NBA All-Star James Harden is declining his player option and intends to sign a new two-year, $81.5 million contract to return to the Los Angeles Clippers, sources tell ESPN. pic.twitter.com/qQMwkkMjMs

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2025