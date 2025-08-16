Le ‘Club des 200 sélections’ honoré à Bercy : « l’histoire du basket français va être fêtée avant tout » pour Frédéric Fauthoux

Samedi 16 août, Bercy sera le théâtre d’un nouveau choc entre la France et l’Espagne, mais aussi d’un hommage au passé de l’équipe de France. En effet, la FFBB a annoncé qu’une cérémonie sera organisée en l’honneur des joueurs comptant plus de 200 sélections avec le maillot Bleu, juste avant le coup d’envoi entre les éternels rivaux. Présent en conférence de presse avant la rencontre, le sélectionneur français s’est réjoui de l’initiative.

“C’est l’histoire du basket français va être fêtée avant tout. On a une riche histoire avec des gens qui ont compté et comptent encore pour le basket français. Certains sont devenus entraîneurs, d’autres consultants ; il y a une grosse marque du basket français qui sera là. On va également fêter deux jeunes anciens qui ont arrêté cet été [Nicolas Batum et Nando De Colo, qui appartient au Club des 200, ndlr.]. Ce sera une belle fête pour tout le monde”, sourit Frédéric Fauthoux.

« Ils nous ont donné cette passion »

Intronisé au poste de sélectionneur depuis peu, Frédéric Fauthoux sait qu’il récolte encore les fruits de ses prédécesseurs : “Les vieux et jeunes bicentenaires ont donné tous les étés, ont montré l’exemple aux générations qui arrivent que le maillot de l’équipe de France est le plus beau, que c’est la plus belle équipe. Il faut s’inspirer de ça. Les jeunes viennent encore donner pour l’équipe de France en partie grâce aux gens qui y sont passés avant et qui nous ont donné cette passion”.

Alors que le technicien doit bientôt réduire son groupe à 12, les célébrations pourraient éclipser, le temps d’une soirée, les intérêts de l’équipe de France actuelle, qui se prépare à affronter l’EuroBasket : “Il y aura des déçus, dans le staff aussi car on crée des affinités ; mais au-delà de la sélection de 12 joueurs à établir, le plus important c’est l’équipe de France et les joueurs qui seront là demain”.

Le capitaine de l’équipe de France Guerschon Yabusele abonde : “C’est incroyable, j’aimerais bien les atteindre, ces 200 sélections. C’est une fierté de les voir venir au match, et puis cela vous motive encore plus. Si je peux arriver à 200 sélections comme eux, ce serait avec plaisir”, rêve-t-il. Avant de se faire couper par son coach : “Mais ça sera très difficile, il faut faire les fenêtres (rire)”.