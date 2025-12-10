Recherche
EuroLeague Féminine

Basket Landes entame la deuxième phase avec une belle victoire à l’extérieur

EuroLeague féminine - Basket Landes consolide sa deuxième place du nouveau groupe dans cette deuxième phase de la compétition, grâce à sa belle victoire chez les Hongroises de Miskolc (DTVK) ce mercredi, 70-77.
00h00
Résumé
Écouter
Basket Landes entame la deuxième phase avec une belle victoire à l’extérieur

Leïla Lacan a terminé avec la meilleure évaluation du match

Crédit photo : EuroLeague Women

C’est le club français qui a eu les meilleurs résultats lors de la première phase. Avec 5 victoire pour 1 seule défaite (d’un petit point, lors de la dernière journée à Venise), Basket Landes a terminé en tête de son groupe D, pourtant composé de gros morceaux : Venise, Saragosse, Mersin. De quoi leur assurer une qualification à la seconde phase, avec un bon bilan qui est conservé.

Une carte à jouer dans cette deuxième phase

Le « panel d’experts » de l’EuroLeague féminine a d’ailleurs classé le club landais en 7e position de son dernier Power Ranking, sur 12 équipes qualifiées. Soit juste en dehors d’un potentiel Final Six, pour lequel le club est candidat. Leur nouvelle victoire obtenue ce mercredi augmente leurs chances.

– Journée 7

« Ce sera un niveau bien supérieur, et il va falloir augmenter encore le nôtre. Ça va être costaud et ça va être chaud » expliquait la Présidente du club Audrey Lacroix à Sud-Ouest la veille du match. La deuxième phase réunit en effet les meilleures équipes, puisque les quatre pires bilans ont été reversés en EuroCup. L’élite de l’élite du basket féminin européen.

En mise en bouche, Basket Landes a cependant eu la “chance” de tomber contre les Hongroises de Miskolc (DVTK), qui ont tout simplement le pire bilan des équipes encore en lice avec une seule victoire (12e sur 12 au Power Ranking). Une équipe que les Landaises avaient déjà battu lors de leurs trois dernières confrontations, depuis 2023. En déplacement en Hongrie, elles ont ajouté une quatrième victoire à cette série.

Victoire de 7 points

Dès l’entame, les Françaises ont montré leur détermination. Grâce à deux tirs longue distance de Leïla Lacan (17 points et la meilleure évaluation, 19, au final), elles ont infligé un 8-0 à leurs hôtes. Preuve de leur bonne préparation du match, malgré le long voyage jusqu’au nord-est de la Hongrie. Même si elles se sont fait rattraper ensuite, elles ont repris l’avantage et ne l’ont plus jamais lâché. Plus efficaces en défense, et plus présentes au rebond (42 à 23 au final !), les joueuses de Julie Barennes sont restées aux commandes.

Leila LACAN
Leila LACAN
17
PTS
4
REB
2
PDE
Logo EuroLeague Féminine
DV
70 77
LAN

Tout le monde a participé à ce combat. Mais certaines avec plus de réussite d’autres, comme le montrent les plus/minus très disparates (+24 pour Camille Droguet, +23 pour Myriam Djekoundade et Becky Massey ; -16 pour Yohana Ewodo, -15 pour Julie Wojta, -14 pour Louise Bussière). Preuve des hauts et des bas qui ont caractérisé cette rencontre.

Mais l’important est de récupérer cette victoire qui sera importante pour la suite de la compétition. On notera le match à 18 points et 6 rebonds pour Murjanatu Musa. Le reste des matchs de la poule sera plus corsé, puisqu’il faudra de nouveau affronter Venise et Saragosse, mais aussi Valence et le grand favori Fenerbahçe. À la clé, une qualification au Final 6 mi-avril.

Murjanatu MUSA
Murjanatu MUSA
18
PTS
6
REB
0
PDE
Logo EuroLeague Féminine
DV
70 77
LAN

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

