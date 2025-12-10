Recherche
NM1

17 ans après, Landing Sané redécouvre la NM1

Engagé en tant que pigiste médical par Val de Seine, Landing Sané a disputé vendredi dernier contre Rennes son premier match en Nationale 1 depuis... octobre 2008 !
|
00h00
17 ans après, Landing Sané redécouvre la NM1

Landing Sané défend désormais les couleurs de Val de Seine

Crédit photo : @pau.focus

La dernière fois qu’il avait foulé un parquet de Nationale 1, il l’avait fait aux côtés d’Evan Fournier ou Léo Westermann. C’était au cœur du bois de Vincennes, et l’INSEP s’était incliné 66-72 contre le Vendée Challans Basket (66-72). C’était le 3 octobre 2008…

6 272 jours après, Landing Sané (2,11 m, 34 ans) a renoué avec les charmes de la Nationale 1. Le vétéran s’est engagé avec Val de Seine, actuel 10e de la Poule A, en tant que pigiste médical d’Evariste Shonganya Tolembo et a participé vendredi à son premier match.

Ada Sané n’avait plus joué en NM1 depuis 2008 (photo : @pau.focus)

À domicile, l’ancien pensionnaire du Centre Fédéral (2008/10) n’a pas pu empêcher la défaite de Val de Seine contre Rennes (67-79). Maladroit (0/4), il a dû se contenter de 4 points et 4 rebonds en 13 minutes.

Landing SANE
Landing SANE
4
PTS
4
REB
0
PDE
Logo NM1
VDS
67 79
REN

Depuis sa dernière apparition en NM1, Ada Sané a arpenté l’Europe du basket, largement goûté à l’EuroCup (56 rencontres), fait carrière en Betclic ÉLITE (269 matchs) et en Pro B, remporté la Coupe de France 2022 avec l’Élan Béarnais.

Le dernier match officiel d’Ada Sané en France remontait à octobre 2024, avec Fos (photo : @pau.focus)

Alors qu’il n’a jamais pu retrouver un contrat sur la durée depuis la fin de son engagement à Pau en 2024, Landing Sané a partagé sa saison 2024/25 entre Fos-Provence (6 points à 33% et 4,6 rebonds en 11 rencontres), un club à la dérive en Pro B, et la découverte du basket africain, lors de la BAL avec le Stade Malien (5,3 points à 30% et 3,7 rebonds en 6 matchs).

