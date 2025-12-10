17 ans après, Landing Sané redécouvre la NM1

La dernière fois qu’il avait foulé un parquet de Nationale 1, il l’avait fait aux côtés d’Evan Fournier ou Léo Westermann. C’était au cœur du bois de Vincennes, et l’INSEP s’était incliné 66-72 contre le Vendée Challans Basket (66-72). C’était le 3 octobre 2008…

6 272 jours après, Landing Sané (2,11 m, 34 ans) a renoué avec les charmes de la Nationale 1. Le vétéran s’est engagé avec Val de Seine, actuel 10e de la Poule A, en tant que pigiste médical d’Evariste Shonganya Tolembo et a participé vendredi à son premier match.

À domicile, l’ancien pensionnaire du Centre Fédéral (2008/10) n’a pas pu empêcher la défaite de Val de Seine contre Rennes (67-79). Maladroit (0/4), il a dû se contenter de 4 points et 4 rebonds en 13 minutes.

Depuis sa dernière apparition en NM1, Ada Sané a arpenté l’Europe du basket, largement goûté à l’EuroCup (56 rencontres), fait carrière en Betclic ÉLITE (269 matchs) et en Pro B, remporté la Coupe de France 2022 avec l’Élan Béarnais.

Alors qu’il n’a jamais pu retrouver un contrat sur la durée depuis la fin de son engagement à Pau en 2024, Landing Sané a partagé sa saison 2024/25 entre Fos-Provence (6 points à 33% et 4,6 rebonds en 11 rencontres), un club à la dérive en Pro B, et la découverte du basket africain, lors de la BAL avec le Stade Malien (5,3 points à 30% et 3,7 rebonds en 6 matchs).