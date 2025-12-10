Fidelis Okereke s’offre la meilleure performance de la saison en NM1

Dans Ouest France vendredi dernier, Fidelis Okereke annonçait la couleur. « Pour la deuxième partie du championnat, les supporters peuvent s’attendre à une version plus confiante. J’ai encore beaucoup à donner et je dois aussi corriger certains défauts comme ma maladresse sur la ligne de lancer-franc. »

16/18 aux tirs !

Mardi, le rookie américano-nigérian n’a pas amélioré sa moyenne sur la ligne de réparation (62%), avec un maigre 1/2, mais le reste de sa performance a été colossale face aux jeunes pousses du Pôle France (84-63), impuissantes face à son festival malgré le nouveau match convaincant de Nathan Soliman (18 points à 5/11, 8 rebonds et 4 interceptions).

Petit phénomène athlétique, modèle d’intensité, Fidelis Okereke a donné le tournis aux intérieurs de l’INSEP avec une incroyable prestation offensive : 33 points à 16/18 !

Le premier au-dessus des 40 d’évaluation

Auteur de son deuxième double-double en 30-10 en trois matchs, l’ancien étudiant de Cal State Bakersfield a ajouté 10 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception pour 41 d’évaluation en 31 minutes. Un détail interpelle toutefois sur sa feuille de statistiques : seulement deux fautes provoquées, un total incroyablement faible pour quelqu’un ayant shooté 18 fois dans la raquette !

Si Joe Burton a mis le record de l’année 2025 à l’abri dès le 10 janvier avec une sortie à… 56 d’évaluation (!) contre Besançon, Fidelis Okereke s’est toutefois attribué la meilleure performance de la saison. Déjà dans le Top 10, grâce à sa fiche à 34 d’évaluation face à Poissy, le rookie de l’Aurore devance le jeune Sasha Derradji (38 d’évaluation) et le trio Yannick Nkombou – Eddy Djedje – Noa Calabre, scotché à 37 d’évaluation.