Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Le Nord en fête, Sasha Derradji (38 d’éval’ à 19 ans !) frôle un triple-double d’exception, Mouhamed Thiam confirme sa métamorphose

Si la soirée de Nationale 1 a été marquée par la performance exceptionnelle du jeune Sasha Derradji (19 ans) à Berck, Saint-Vallier n'a pas existé face à l'ABBR. Pas plus que le SCABB Lab, contre Loon-Plage, et le surprenant Mouhamed Thiam.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Nord en fête, Sasha Derradji (38 d’éval’ à 19 ans !) frôle un triple-double d’exception, Mouhamed Thiam confirme sa métamorphose

À 19 ans, Sasha Derradji explose en Nationale 1 avec Saint-Vallier

Crédit photo : Saint-Vallier Basket Drôme

Hauts-de-France 2 – 0 Auvergne-Rhône-Alpes ! La huitième journée de NM1 s’est conclue samedi par les larges victoires de Berck et Loon-Plage, respectivement face à Saint-Vallier (107-88) et au SCABB Lab (84-55).

LIRE AUSSI

« Une grosse victoire collective » pour Berck

Victorieux à LyonSO plus tôt dans la semaine, Berck a bonifié son déplacement gagnant et a rebasculé dans le vert en dominant Saint-Vallier à la maison (107-88).

– Journée 8

Une large victoire fortifiée par un Big Three Raijon Kelly (18 points, 13 passes décisives et 9 fautes provoquées) – Matéo Bordes (22 points à 8/10) – Rémi Dibo (21 points à 8/12, 6 rebonds et 4 passes décisives).

 

Raijon KELLY
Raijon KELLY
18
PTS
3
REB
13
PDE
Logo NM1
BER
107 88
SVB

« On a une super cohésion et dès le début, on s’est tout de suite tous bien entendus », explique Matéo Bordes, qui se révèle avec les pros après une saison délicate à Hyères-Toulon, au micro de La Voix du Nord. « Ça se voit sur le terrain. C’est une grosse victoire collective qui boucle une belle semaine. »

 

Matéo BORDES
Matéo BORDES
22
PTS
1
REB
1
PDE
Logo NM1
BER
107 88
SVB

Sasha Dearradji, 38 d’évaluation à 19 ans

On notera toutefois l’incroyable performance, côté SVBD, de Sasha Derradji. Du haut de ses 19 ans, le natif d’Aubenas s’est vu confier les clés du camion par Alex Casimiri, avec un rôle de meneur titulaire, et répond pour l’instant pleinement aux attentes (12,9 points à 49%, 6,6 rebonds et 5,6 passes décisives).

À Berck, le jeune combo-guard a frôlé un triple-double d’exception en compilant 21 points à 8/11, 10 rebonds, 9 passes décisives, 4 interceptions et 1 seule balle perdue pour 38 d’évaluation en 35 minutes.

Sasha DERRADJI
Sasha DERRADJI
21
PTS
10
REB
9
PDE
Logo NM1
BER
107 88
SVB

Plus attiré par l’EuroLeague 

La preuve que le triple-double risque d’être sa spécialité au niveau professionnel, comme l’expliquait son coach au moment de l’annonce de sa prolongation dans la Drôme. « Cela va être une année révélatrice pour lui. Statistiquement, il frôlera le triple-double car il est très complet. Il a prouvé cette saison beaucoup de maturité et d’intelligence. Son jeu sans ballon est extraordinaire. Il est très altruiste, capable de défendre, de prendre des rebonds. On est vraiment très content de le conserver et de construire autour de lui. »

Arrivé à Saint-Vallier en 2021, après avoir notamment transité par l’AL Voiron et l’Avant Garde Tain-Tournon, Sasha Derradji est évidemment appelé à évoluer bien plus haut qu’en Nationale 1 à terme. Biberonné aux exploits de Milos Teodosic, lui rêve d’Europe. « Je préfère regarder l’EuroLeague que la NBA », avouait-il la saison dernière au Dauphiné Libéré. « C’est un jeu qui me correspond plus. Je suis quelqu’un tourné vers les autres, dans la création. Je préfère passer que marquer même si ça me fait défaut. Je suis parfois trop altruiste mais je travaille beaucoup pour être plus « égoïste » (il rit). Je suis plus dans la compréhension du jeu que dans l’impact physique et athlétique. »

Thiam, évident MIP 

Si l’équipe fanion du SCABB a relevé la tête vendredi en ÉLITE 2 contre La Rochelle, ce n’est pas le cas de la réserve en Nationale 1. Après avoir été la première victime du Pays Salonais (64-65) et coulé à Mulhouse (59-84), le SCABB Lab n’a pas existé à la maison face à Loon-Plage (55-84).

– Journée 8

Pourtant diminués, avec les forfaits d’Hugo Desseignet et Paul-Lou Duwiquet, certes compensés par la signature de Sidy N’Dir en pigiste (8 points en 15 minutes), les Nordistes ont connu une balade de santé à Andrézieux-Bouthéon.

Alors qu’il serait l’immense favori au trophée de meilleure progression du championnat s’il existait (4,9 points de moyenne la saison dernière avec Mulhouse, 17,6 points à 67%, 6,6 rebonds et 1,7 contre actuellement) Mouhamed Thiam (24 ans) a confirmé son incroyable métamorphose en cumulant 24 points à 6/12, 7 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres pour 29 d’évaluation en 28 minutes.

Mouhamed THIAM
Mouhamed THIAM
24
PTS
7
REB
3
PDE
Logo NM1
SCA
55 84
LOO
NM1 – Journée 8
24/10/2025
ORC Orchies
70 66
LYO LyonSO
BOU Boulogne-sur-Mer
80 66
FOS Fos Provence
CHA Charleville-Méz.
82 94
STB Le Havre
BES Besançon
82 65
MET Metz
SAL Pays Salonais Basket 13
62 71
MUL Mulhouse Mustangs
25/10/2025
BER Berck Rang du Fliers
107 88
SVB Saint-Vallier
SCA SCABB Lab
55 84
LOO Loon Plage

 

 

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
NM1
NM1
Suivre
Remi Dibo
Remi Dibo
Suivre
SCABB Lab
SCABB Lab
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Iliana Rupert sous les couleurs du Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague Féminine
00h00Iliana Rupert : « Je suis venue au Fenerbahçe pour gagner le plus de titres possibles »
NM1
00h00Le Nord en fête, Sasha Derradji (38 d’éval’ à 19 ans !) frôle un triple-double d’exception, Mouhamed Thiam confirme sa métamorphose
G League
00h00Killian Hayes et Olivier Sarr vont repasser par la case G-League
EuroLeague
00h00[Vidéo] Le nouveau festival de Nadir Hifi à Belgrade, auteur de son 8e match d’affilée à plus de 20 points
Alain Contensoux assiste à un entraînement de l'équipe de France à Katowice, fin août 2025, lors du premier tour de l'EuroBasket
Équipe de France
00h00Le grand entretien avec Alain Contensoux, DG et DTN de la FFBB : « On sait très bien faire les choses, mais on ne sait pas les vendre »
Adama Bal va passer aux couleurs de la SIG Strasbourg à celle des Westchester Knicks
G League
00h00Avec Amara Sy, Boris Dallo, Darel Poirier… Adam Bal rejoint la clique des français haut draftés en G-League
ELITE 2
00h00Crise interne à Denain Voltaire : Gilles Pargneaux claque la porte et saisit la justice
Jacob Grandison et Boulazac attendent des nouvelles de la FIBA
Betclic ELITE
00h00Jacob Grandison toujours absent, Boulazac dans l’attente d’une décision de la FIBA
Betclic Élite
00h00Lahaou Konaté, le grand récit : « Les gens ne me voyaient pas plus haut qu’un joueur de Nationale 2 ! »
ELITE 2
00h00La JA Vichy surclasse Aix-Maurienne et signe une 16e victoire consécutive à domicile, Dounia Issa « fier des garçons »
1 / 0
Livenews NBA
Nico Harrison est le GM contesté des Dallas Mavericks
NBA
00h00Dallas Mavericks : les fans réclament le renvoi de Nico Harrison après un début de saison catastrophique
NBA
00h00Victor Wembanyama contre Nolan Traoré à 19h : comment regarder le duel français de la NBA ce dimanche soir ?
Rudy Gobert revient sur l'affaire des paris truqués en NBA
NBA
00h00Rudy Gobert dénonce les dérives des paris sportifs en NBA : « Je reçois des messages après chaque match »
Alexandre Sarr au dunk lors de la victoire des Wizards à Dallas
NBA
00h00Alexandre Sarr brille à Dallas aux côtés de Kyshawn George (34 points)
NBA
00h00Joan Beringer joue son premier match NBA, les autres rookies français restent encore sur le banc
Victor Wembanyama face à Zion Williamson ce vendredi 24 octobre
NBA
00h00Victor Wembanyama domine avec 29 points et 9 contres (!) lors de la victoire des Spurs
NBA
00h00La NBA dévoile les parquets hauts en couleur de sa NBA Cup
Stephen Curry démarre fort sa saison NBA 2025-2026
NBA
00h00Stephen Curry crucifie Denver après une performance historique d’Aaron Gordon à 50 points
NBA
00h00L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance
NBA
00h00Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match
1 / 0