Le Nord en fête, Sasha Derradji (38 d’éval’ à 19 ans !) frôle un triple-double d’exception, Mouhamed Thiam confirme sa métamorphose

Hauts-de-France 2 – 0 Auvergne-Rhône-Alpes ! La huitième journée de NM1 s’est conclue samedi par les larges victoires de Berck et Loon-Plage, respectivement face à Saint-Vallier (107-88) et au SCABB Lab (84-55).

« Une grosse victoire collective » pour Berck

Victorieux à LyonSO plus tôt dans la semaine, Berck a bonifié son déplacement gagnant et a rebasculé dans le vert en dominant Saint-Vallier à la maison (107-88).

Une large victoire fortifiée par un Big Three Raijon Kelly (18 points, 13 passes décisives et 9 fautes provoquées) – Matéo Bordes (22 points à 8/10) – Rémi Dibo (21 points à 8/12, 6 rebonds et 4 passes décisives).

« On a une super cohésion et dès le début, on s’est tout de suite tous bien entendus », explique Matéo Bordes, qui se révèle avec les pros après une saison délicate à Hyères-Toulon, au micro de La Voix du Nord. « Ça se voit sur le terrain. C’est une grosse victoire collective qui boucle une belle semaine. »

Sasha Dearradji, 38 d’évaluation à 19 ans

On notera toutefois l’incroyable performance, côté SVBD, de Sasha Derradji. Du haut de ses 19 ans, le natif d’Aubenas s’est vu confier les clés du camion par Alex Casimiri, avec un rôle de meneur titulaire, et répond pour l’instant pleinement aux attentes (12,9 points à 49%, 6,6 rebonds et 5,6 passes décisives).

À Berck, le jeune combo-guard a frôlé un triple-double d’exception en compilant 21 points à 8/11, 10 rebonds, 9 passes décisives, 4 interceptions et 1 seule balle perdue pour 38 d’évaluation en 35 minutes.

Plus attiré par l’EuroLeague

La preuve que le triple-double risque d’être sa spécialité au niveau professionnel, comme l’expliquait son coach au moment de l’annonce de sa prolongation dans la Drôme. « Cela va être une année révélatrice pour lui. Statistiquement, il frôlera le triple-double car il est très complet. Il a prouvé cette saison beaucoup de maturité et d’intelligence. Son jeu sans ballon est extraordinaire. Il est très altruiste, capable de défendre, de prendre des rebonds. On est vraiment très content de le conserver et de construire autour de lui. »

Arrivé à Saint-Vallier en 2021, après avoir notamment transité par l’AL Voiron et l’Avant Garde Tain-Tournon, Sasha Derradji est évidemment appelé à évoluer bien plus haut qu’en Nationale 1 à terme. Biberonné aux exploits de Milos Teodosic, lui rêve d’Europe. « Je préfère regarder l’EuroLeague que la NBA », avouait-il la saison dernière au Dauphiné Libéré. « C’est un jeu qui me correspond plus. Je suis quelqu’un tourné vers les autres, dans la création. Je préfère passer que marquer même si ça me fait défaut. Je suis parfois trop altruiste mais je travaille beaucoup pour être plus « égoïste » (il rit). Je suis plus dans la compréhension du jeu que dans l’impact physique et athlétique. »

Thiam, évident MIP

Si l’équipe fanion du SCABB a relevé la tête vendredi en ÉLITE 2 contre La Rochelle, ce n’est pas le cas de la réserve en Nationale 1. Après avoir été la première victime du Pays Salonais (64-65) et coulé à Mulhouse (59-84), le SCABB Lab n’a pas existé à la maison face à Loon-Plage (55-84).

Pourtant diminués, avec les forfaits d’Hugo Desseignet et Paul-Lou Duwiquet, certes compensés par la signature de Sidy N’Dir en pigiste (8 points en 15 minutes), les Nordistes ont connu une balade de santé à Andrézieux-Bouthéon.

Alors qu’il serait l’immense favori au trophée de meilleure progression du championnat s’il existait (4,9 points de moyenne la saison dernière avec Mulhouse, 17,6 points à 67%, 6,6 rebonds et 1,7 contre actuellement) Mouhamed Thiam (24 ans) a confirmé son incroyable métamorphose en cumulant 24 points à 6/12, 7 rebonds, 3 passes décisives et 3 contres pour 29 d’évaluation en 28 minutes.