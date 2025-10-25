Levallois repart, Le Havre toujours parfait : le point complet sur les deux poules

La huitième journée de NM1 a confirmé la montée en puissance des leaders et le resserrement des hiérarchies derrière eux. Tandis que Levallois et Les Sables ont enchaîné les victoires dans le groupe A, Le Havre continue de régner sur le championnat avec un collectif toujours plus complet. Derrière, Boulogne, Mulhouse ou encore Orchies restent à l’affût, tandis que Besançon a enfin débloqué son compteur.

Poule A : Levallois repart, Les Sables confirment, le trio Tours – Lorient – Tarbes-Lourdes reste au contact

Levallois a retrouvé le bon tempo contre Vitré (83-77) et conserve la tête du groupe A aux côtés des Sables Vendée (7-1), devant Tours, Lorient et Tarbes-Lourdes (6-2). Menés par la constance de Kane Milling (17 points) et l’activité de Craig Adzeh (16 points), les Mets 92 ont plié l’affaire dans le money-time. Côté Aurore, l’entraîneur Fabien Calvez a reconnu la faille initiale tout en retenant l’état d’esprit : « On perd le match en première mi-temps… On a eu le mérite de ne pas lâcher et de les faire douter jusqu’au bout », a-t-il expliqué à Ouest-France.

Les Sables Vendée ont déroulé face à Val-de-Seine (104-70), avec adresse et profondeur de banc. François Sence saluait la maîtrise dans un calendrier chargé : « C’est une belle victoire à prendre… On a su faire le boulot pour ce troisième match en une semaine, on a trouvé l’adresse », confiait-il à Ouest-France. Dans le même temps, Tours a contrôlé le Pôle France (86-72) pour se relancer après Vitré — dans la salle, le leitmotiv du staff était clair : « On a su faire le boulot » (La Nouvelle République).

Chartres souffle enfin en domptant Poissy (91-87) dans un match « à quatre points », relevait L’Écho Républicain, tandis que Tarbes-Lourdes a fait plier Lorient (81-67) en imposant le combat et le rythme, avec Alexis Yetna (20 points) au four et au moulin. Fougères a arraché Rennes au bout d’un final irrespirable (77-75), porté par un Kevin Bichard décisif dans la dernière minute.

Poule B : Le Havre en 8/8, Orchies au finish, Mulhouse sérieux, Boulogne relance sa marche

Le Havre reste le seul invaincu de NM1 (8/8) après sa victoire à Charleville-Mézières (94-82). Malgré les absences, la rotation a répondu présent : « On a prouvé que, malgré les absences de Cayol et Bah, nous avions malgré tout huit autres joueurs interchangeables… On a fait la différence dans le troisième », a apprécié Lauriane Dolt auprès de Paris-Normandie.

Orchies s’est imposé au cordeau face à LyonSO (70-66) grâce à l’impact d’Abdoulaye Sy (18 points à 8/10, 9 rebonds) et aux tirs d’Igor Mintogo dans le dernier quart-temps. Mulhouse a fait respecter son statut à Salon-en-Provence (71-62) au terme d’un match longtemps cadenassé, débloqué par Marius Chambre, Samoura et Dembélé dans le money-time. Boulogne-sur-Mer a signé une victoire référence contre Fos Provence (80-66), « exploit majuscule » dans une Damrémont bouillante, se réjouissait La Voix du Nord, ce qui recale les BYers dans la course derrière le duo de tête.

Besançon a décroché son premier succès de la saison en surclassant Metz (82-65), lancés par David Hook (18 points) et Hugo Cluysen (16 points) pour un départ canon (32-17, 10e). Enfin, Toulouse a renversé Angers au finish (96-90) dans une seconde mi-temps au rythme des snipers extérieurs, malgré les 24 points d’Ouattara.

Hiérarchie provisoire & suite du programme

Groupe A : Levallois et Les Sables Vendée 7-1 ; Tours, Lorient et Tarbes-Lourdes 6-2.

Groupe B : Le Havre 8-0 ; Orchies 7-1 ; Mulhouse et Fos 6-2.

Deux matchs boucleront cette 8e journée ce samedi 25 octobre : Berck – Saint-Vallier et SCABB Lab – Loon-Plage.