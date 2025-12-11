Déjà un nouveau projet après Cholet pour Isaiah Miles

Pigiste médical de Keshawn Justice à Cholet Basket en début de saison, aperçu 11 matchs dans l’effectif de Fabrice Lefrançois (5,8 points à 37%, 3,9 rebonds et 1,1 passe décisive en 20 minutes de moyenne), Isaiah Miles a quitté CB juste avant la trêve internationale de la fin novembre.

« Mes coéquipiers étaient comme des frères », a-t-il déclaré le soir de son dernier match auprès d’Ouest France. « Il y a beaucoup de talent dans cette équipe, c’est l’une des meilleures équipes dans laquelle j’ai joué. »

Retour en Turquie, sept ans après

L’ancien poste 4 shooteur de Dijon et Limoges n’est finalement pas resté longtemps sur la touche. Un peu moins de trois semaines après son départ de Cholet, il a refait surface en Turquie, embauché par le Merkezenfendi, actuel 12e de BSL (4v-6d).

Là-bas, il fera équipe avec un autre ancien limougeaud, Speedy Smith, mais également Alen Omic, l’ancien n°1 de Betclic ÉLITE à l’évaluation.

Surtout expérimenté en Israël, Isaiah Miles possède déjà une petite expérience en Turquie. Entre ses passages à Dijon et Limoges, il avait joué 16 matchs pour le Muratbey Usak en 2017/18 (8,7 points et 3,6 rebonds).