À l’étranger

Déjà un nouveau projet après Cholet pour Isaiah Miles

Après avoir démarré la saison à Cholet Basket, Isaiah Miles va désormais évoluer en Turquie.
|
00h00
Résumé
Écouter
Déjà un nouveau projet après Cholet pour Isaiah Miles

Isaiah Miles passe de Cholet à la Turquie

Crédit photo : FIBA

Pigiste médical de Keshawn Justice à Cholet Basket en début de saison, aperçu 11 matchs dans l’effectif de Fabrice Lefrançois (5,8 points à 37%, 3,9 rebonds et 1,1 passe décisive en 20 minutes de moyenne), Isaiah Miles a quitté CB juste avant la trêve internationale de la fin novembre.

« Mes coéquipiers étaient comme des frères », a-t-il déclaré le soir de son dernier match auprès d’Ouest France. « Il y a beaucoup de talent dans cette équipe, c’est l’une des meilleures équipes dans laquelle j’ai joué. »

Retour en Turquie, sept ans après

L’ancien poste 4 shooteur de Dijon et Limoges n’est finalement pas resté longtemps sur la touche. Un peu moins de trois semaines après son départ de Cholet, il a refait surface en Turquie, embauché par le Merkezenfendi, actuel 12e de BSL (4v-6d).

Là-bas, il fera équipe avec un autre ancien limougeaud, Speedy Smith, mais également Alen Omic, l’ancien n°1 de Betclic ÉLITE à l’évaluation.

Surtout expérimenté en Israël, Isaiah Miles possède déjà une petite expérience en Turquie. Entre ses passages à Dijon et Limoges, il avait joué 16 matchs pour le Muratbey Usak en 2017/18 (8,7 points et 3,6 rebonds).

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
