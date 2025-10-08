« Cette fois, c’est pour de vrai » : Isaiah Miles à Cholet Basket, deuxième chance !

Qui se souvenait qu’Isaiah Miles (2,03 m, 31 ans) était déjà passé par Cholet Basket ? Honnêtement, il a fallu fouiller profond, très profond, dans nos mémoires pour exhumer un vague souvenir de l’intérieur américain à CB.

Le souvenir du Covid-19…

Normal, il n’y a pas joué un seul match ! Mais il y a bien vécu trois semaines dans sa vie et s’est entraîné à la Meilleraie, courant derrière un état de forme suspect qui avait poussé Erman Kunter à le laisser en tribunes pour privilégier son quatuor Stockton – Riley – Arledge – Horton.

Le tout dans une période où un mystérieux virus venu de Chine commençait à envahir le monde… Arrivé le 25 février 2020 dans les Mauges, il avait été l’un des premiers Américains à prendre la poudre d’escampette le 18 mars, deux jours après l’annonce officielle du confinement par Emmanuel Macron.

Sauf que Isaiah Miles à Cholet, « cette fois, c’est pour de vrai », annonce-t-il sur les réseaux du club. Isaiah Miles devrait bien jouer avec CB, et même y doubler son temps de séjour, puisqu’il s’est engagé pour six semaines avec le club, en remplacement de Keshawn Justice, opéré d’une hernie inguinale.

Cette fois, c'est pour de vrai ! 😁 5 ans plus tard, Isaiah Miles est de retour à Cholet Basket et il a bien prévu de porter le maillot rouge et blanc cette fois ! ❤️🤍 Bon retour dans la #CBFAMILY Isaiah ! 🫶 Toutes les infos 👇https://t.co/xg0nYG0qXw#CBFAMILY pic.twitter.com/ZxpOXtmdZX — Cholet Basket (@CB_officiel) October 8, 2025

“Nous accueillons Isaiah le temps de l’indisponibilité de Keshawn », annonce le coach, Fabrice Lefrançois. « Nous recherchions un poste 4, expert du tir à 3-points, capable de défendre et avec de l’expérience… ce que possède Isaiah. Nous sommes très satisfaits de cette signature. »

Également connu à Dijon et Limoges

Depuis sa fugace époque choletaise, le natif de Baltimore a multiplié les campagnes de Coupe d’Europe : trois de BCL, et une d’EuroCup. Il est même revenu à la Meilleraie en janvier 2021, avec l’Hapoël Holon, pour y planter 14 points. Finaliste de la Winner League 2024 avec l’Hapoël Tel-Aviv, aux côtés de Jaylen Hoard, il s’est cantonné aux championnats israéliens et grecs ces cinq dernières saisons.

Vu avec le Maccabi Ramat-Gan l’année dernière (11,1 points à 44% et 4,8 rebonds en Winner League ; 7,3 points à 38% et 4 rebonds en BCL), Isaiah Miles est toutefois un peu plus connu en France que son seul passage choletais.

Il a démarré sa carrière professionnelle en Betclic ÉLITE, en 2016/17 avec Dijon (qu’il devrait affronter ce week-end), où il a surnagé dans l’exercice compliqué de la JDA (12,2 points à 49% et 4,9 rebonds), avant de revenir un an plus tard au Limoges CSP (9,7 points à 48% et 3,8 rebonds), laissant une image plus mitigée, malgré une étiquette de maniaque du shoot lointain (46,8% à 3-points avec la JDA).