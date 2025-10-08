Recherche
Betclic Élite

« Cette fois, c'est pour de vrai » : Isaiah Miles à Cholet Basket, deuxième chance !

Betclic ÉLITE - Afin de remplacer Keshawn Justice, Cholet Basket a misé sur un joueur au statut un peu particulier : Isaiah Miles, un ancien de la maison avec... zéro match au compteur !
00h00
« Cette fois, c’est pour de vrai » : Isaiah Miles à Cholet Basket, deuxième chance !

Cinq ans après, Isaiah Miles est de retour à la Meilleraie… et pour y jouer cette fois !

Crédit photo : Cholet Basket

Qui se souvenait qu’Isaiah Miles (2,03 m, 31 ans) était déjà passé par Cholet Basket ? Honnêtement, il a fallu fouiller profond, très profond, dans nos mémoires pour exhumer un vague souvenir de l’intérieur américain à CB.

Le souvenir du Covid-19…

Normal, il n’y a pas joué un seul match ! Mais il y a bien vécu trois semaines dans sa vie et s’est entraîné à la Meilleraie, courant derrière un état de forme suspect qui avait poussé Erman Kunter à le laisser en tribunes pour privilégier son quatuor Stockton – Riley – Arledge – Horton.

Le tout dans une période où un mystérieux virus venu de Chine commençait à envahir le monde… Arrivé le 25 février 2020 dans les Mauges, il avait été l’un des premiers Américains à prendre la poudre d’escampette le 18 mars, deux jours après l’annonce officielle du confinement par Emmanuel Macron.

Sauf que Isaiah Miles à Cholet, « cette fois, c’est pour de vrai », annonce-t-il sur les réseaux du club. Isaiah Miles devrait bien jouer avec CB, et même y doubler son temps de séjour, puisqu’il s’est engagé pour six semaines avec le club, en remplacement de Keshawn Justice, opéré d’une hernie inguinale.

“Nous accueillons Isaiah le temps de l’indisponibilité de Keshawn », annonce le coach, Fabrice Lefrançois. « Nous recherchions un poste 4, expert du tir à 3-points, capable de défendre et avec de l’expérience… ce que possède Isaiah. Nous sommes très satisfaits de cette signature. »

Également connu à Dijon et Limoges 

Depuis sa fugace époque choletaise, le natif de Baltimore a multiplié les campagnes de Coupe d’Europe : trois de BCL, et une d’EuroCup. Il est même revenu à la Meilleraie en janvier 2021, avec l’Hapoël Holon, pour y planter 14 points. Finaliste de la Winner League 2024 avec l’Hapoël Tel-Aviv, aux côtés de Jaylen Hoard, il s’est cantonné aux championnats israéliens et grecs ces cinq dernières saisons.

Isaiah Miles la saison dernière avec Ramat-Gan (photo : FIBA)

Vu avec le Maccabi Ramat-Gan l’année dernière (11,1 points à 44% et 4,8 rebonds en Winner League ; 7,3 points à 38% et 4 rebonds en BCL), Isaiah Miles est toutefois un peu plus connu en France que son seul passage choletais.

Isaiah Miles, ancien rookie de la JDA Dijon en 2016/17 (photo : Sébastien Grasset)

Il a démarré sa carrière professionnelle en Betclic ÉLITE, en 2016/17 avec Dijon (qu’il devrait affronter ce week-end), où il a surnagé dans l’exercice compliqué de la JDA (12,2 points à 49% et 4,9 rebonds), avant de revenir un an plus tard au Limoges CSP (9,7 points à 48% et 3,8 rebonds), laissant une image plus mitigée, malgré une étiquette de maniaque du shoot lointain (46,8% à 3-points avec la JDA).

