Betclic Élite

Cholet Basket privé d'une recrue pour six semaines

Betclic ELITE - Privé de son ailier fort américain Keshawn Justice, opéré d’une hernie inguinale et absent au moins six semaines, Cholet Basket (2 victoires en 2 matches) s’est déjà lancé dans la recherche d’un pigiste médical pour poursuivre son bon début de saison en Betclic ELITE.
00h00
Cholet Basket privé d’une recrue pour six semaines

Keshawn Justice, ici en 2023 avec Santa Clara, est l'une des recrues de Cholet

Crédit photo : © Darren Yamashita-Imagn Images

Keshawn Justice (2,01 m, 25 ans) va manquer au moins six semaines de compétition avec Cholet Basket. L’ailier-fort américain, victime d’une hernie inguinale, va être opéré et le club recherche déjà un remplaçant médical pour compenser son absence.

Un coup dur pour Cholet malgré un bon départ

Vendredi soir, Cholet Basket a confirmé son excellent début de saison en Betclic ÉLITE en s’imposant à domicile contre Boulazac (92-81). Avec ce deuxième succès en autant de rencontres (2-0), le club des Mauges s’installe dans le haut du classement. Mais la victoire a été assombrie par une mauvaise nouvelle : l’indisponibilité de Keshawn Justice pour plusieurs semaines.

Justice auteur d’un premier match discret

Arrivé cet été dans les Mauges, Keshawn Justice découvre l’Europe après deux saisons en G-League, avec Salt Lake City. Passé auparavant par l’Université de Santa Clara, il avait laissé entrevoir des qualités intéressantes lors de son premier match officiel à Meilleraie contre Strasbourg (92-74), avec 3 points et 4 rebonds en 19 minutes.

Cholet cherche un nouvel équilibre

Pour l’entraîneur Fabrice Lefrançois, il faudra composer sans l’un de ses nouveaux leaders désignés. Le club s’active en coulisses pour ne pas laisser un vide dans la rotation, d’autant que le calendrier s’annonce relevé en Betclic ELITE. L’identité du remplaçant médical attendu dans les Mauges devrait être connue rapidement.

Gabriel Pantel-Jouve
Cholet
Cholet
