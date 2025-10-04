Cholet Basket privé d’une recrue pour six semaines

Keshawn Justice (2,01 m, 25 ans) va manquer au moins six semaines de compétition avec Cholet Basket. L’ailier-fort américain, victime d’une hernie inguinale, va être opéré et le club recherche déjà un remplaçant médical pour compenser son absence.

🩹 Notre poste 4 Keshawn Justice va manquer les 6 prochaines semaines de compétition, pour raison médicale. Il ne sera donc pas sur la feuille de match ce soir face à Boulazac. Le club est à la recherche d'un pigiste médical. Bon rétablissement Keshawn ! 🫶#CBFAMILY pic.twitter.com/5b87yVUUjL — Cholet Basket (@CB_officiel) October 3, 2025

Un coup dur pour Cholet malgré un bon départ

Vendredi soir, Cholet Basket a confirmé son excellent début de saison en Betclic ÉLITE en s’imposant à domicile contre Boulazac (92-81). Avec ce deuxième succès en autant de rencontres (2-0), le club des Mauges s’installe dans le haut du classement. Mais la victoire a été assombrie par une mauvaise nouvelle : l’indisponibilité de Keshawn Justice pour plusieurs semaines.

PROFIL JOUEUR Keshawn JUSTICE Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 25 ans (22/10/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 3 #138 REB 4 #50 PD 0 #135

Justice auteur d’un premier match discret

Arrivé cet été dans les Mauges, Keshawn Justice découvre l’Europe après deux saisons en G-League, avec Salt Lake City. Passé auparavant par l’Université de Santa Clara, il avait laissé entrevoir des qualités intéressantes lors de son premier match officiel à Meilleraie contre Strasbourg (92-74), avec 3 points et 4 rebonds en 19 minutes.

Keshawn à longue distance, juste avant la mi-temps ! 🎯#CBFAMILY pic.twitter.com/bkEJY4A3SM — Cholet Basket (@CB_officiel) September 8, 2025

Cholet cherche un nouvel équilibre

Pour l’entraîneur Fabrice Lefrançois, il faudra composer sans l’un de ses nouveaux leaders désignés. Le club s’active en coulisses pour ne pas laisser un vide dans la rotation, d’autant que le calendrier s’annonce relevé en Betclic ELITE. L’identité du remplaçant médical attendu dans les Mauges devrait être connue rapidement.