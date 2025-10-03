Cholet réussit la passe de deux en Betclic ÉLITE, face à Boulazac

Après avoir lancé sa saison par une victoire à Strasbourg, Cholet Basket a confirmé devant son public de la Meilleraie en dominant Boulazac (92-81). Pourtant, le CB a dû composer avec un coup dur de dernière minute : l’indisponibilité de Keshawn Justice, opéré d’une hernie inguinale et absent pour au moins six semaines.

Dans ce contexte, Fabrice Lefrançois a dû réajuster sa rotation, décalant notamment Digué Diawara et responsabilisant le jeune meneur Aaron Towo-Nansi (16 minutes, 8 points à 3/5 aux tirs). Le public choletais a ainsi pu découvrir un nouveau visage du collectif, marqué par la solidarité et la montée en puissance de ses jeunes.

Au terme d'un match âpre, nos Choletais s'imposent à l'espace Michel Léger de la Meilleraie. Un beau cadeau d'anniversaire pour l'ailier choletais Digué Diawara ! Bravo CB !#CBBBD #CBFAMILY @Betclic_ELITE pic.twitter.com/bZhKt8DRG2 — Cholet Basket (@CB_officiel) October 3, 2025

Un Boulazac combatif mais en sous-effectif

Face à eux, les Périgourdins d’Alexandre Ménard arrivaient eux aussi diminués. Déjà privés d’Amit Ebo et Hugo Robineau, ils ont perdu Jacob Grandison, malade à la dernière minute. Malgré tout, le vétéran NBA Tony Snell (21 points à 8/10 aux tirs) a longtemps maintenu le BBD dans le coup, permettant même à son équipe de repasser devant au retour des vestiaires après un 15-0 (43-48, 25e).

Mais Boulazac a fini par s’essouffler, plombé par les fautes et un banc trop court. Avec quatre joueurs sortis pour cinq fautes, l’écart s’est creusé dans le dernier quart-temps, Cholet s’appuyant sur son adresse retrouvée et l’expérience de T.J. Campbell (panier primé décisif à 83-70).

Le CB tient son rang et soigne son départ

Malgré des passages encore brouillons et une adresse extérieure à améliorer, le CB a montré du caractère pour ne pas céder. Le banc choletais, à l’image de Chibuzo Agbo (15 points), Digué Diawara (11 points, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 15 d’évaluation, +19 en 21 minutes) et Towo-Nansi, a répondu présent pour compenser les absences.

Avec deux victoires en deux rencontres, Cholet Basket signe un départ idéal en Betclic ELITE. De bon augure avant un calendrier chargé, et en attendant l’arrivée d’un pigiste médical pour remplacer Justice.