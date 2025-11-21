Recherche
EuroLeague

Paris va devoir faire son premier match de la saison sans… Nadir Hifi chez l’Olympiakos

EuroLeague - Le match en déplacement de Paris sur le parquet de l'Olympiakos (20h15) se jouera sans leur leader incontesté Nadir Hifi, qui s'est blessé au dos, mais avec Jared Rhoden.
Paris va devoir faire son premier match de la saison sans… Nadir Hifi chez l’Olympiakos

Nadir Hifi blessé, quelque chose de rare

Crédit photo : Cécile Thomas

Gros coup dur pour le Paris Basketball. Déjà que le déplacement chez l’Olympiakos s’annonçait compliqué au vu des dynamiques des deux équipes, il le devient encore plus avec la nouvelle qui vient de tomber à peine une heure avant le coup d’envoi. À cause d’une blessure au dos, c’est Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans) qui ne pourra pas tenir sa place dans la cité grecque. C’est cependant considéré comme une « blessure mineure » par le staff.

Son absence s’ajoute à celle de Lamar Stevens, pas encore à 100% physiquement, même si la nouvelle signature Jared Rhoden sera lui disponible et pourra faire ses grands débuts. Le PB sera donc orphelin de son meilleur marqueur, meilleur passeur, meilleur intercepteur et meilleure évaluation en EuroLeague. Ce sera leur premier match sans lui sur cette saison européenne.

Repenser l’attaque

Il faudra forcément totalement repenser la tactique en match, tant Hifi est omniprésent dans l’attaque parisienne. C’est la pierre angulaire de l’équipe qui va manquer. La marque sera forcément plus répartie et les lieutenants devront prendre leurs responsabilités. Du côté de la création balle en main, Justin Robinson sera largement mobilisé, et il faudra espérer que Jared Rhoden voire Joel Ayayi pourront le relayer.

Le franco-algérien n’avait manqué qu’un seul match cette saison, en championnat face au MSB début octobre. Paris s’était incliné 95-89 à Antarès. Avec Justin Robinson aussi absent, c’était Sebastian Herrera qui avait terminé meilleur marqueur de l’équipe (19 points), et Ayayi meilleur passeur (6 passes décisives). Ce sont logiquement ces trois joueurs qui seront mis à contribution ce soir, vu le nombre d’ailiers qui remplit l’effectif. On peut s’attendre à une balle qui circule de mains en mains.

L’Olympiakos ne sera pas non plus à 100%. Si Frank Ntilikina et Tyson Ward (contre son ancienne équipe) seront de retour, il manquera à l’appel Shaquille McKissic, et forcément les blessés longue durée Moustapha Fall et le malheureux Keenan Evans. Après sa victoire un peu miraculeuse contre Valence à l’Adidas Arena la semaine dernière, confirmer ce soir au Stade de la Paix et de l’Amitié relèverait de l’exploit. D’autant plus que l’Olympiakos sort d’une défaite frustrante à Milan (88-87), et aura à cœur de se rattraper devant son public.

samuel92
Aux autres de montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Il n'y a rien à perdre dans ce type de rencontres.
