Lamar Stevens et Jared Rhoden vont (enfin) jouer avec Paris : 16 joueurs pros à disposition de Tabellini

« J’espère qu’ils seront là bientôt, peut-être dès le prochain match », glissait Francesco Tabellini en quittant Ékinox tard samedi dernier. Les réseaux sociaux du Paris Basketball sont venus lui donner raison : Lamar Stevens et Jared Rhoden sont bien du road trip qui va mener l’équipe du Pirée à Dubaï pour deux matchs européens, une première cette saison.

Stevens n’a plus joué depuis le 12 septembre

S’ils ont beau être tous les deux rookies en Europe, n’ayant connu que la NBA et la G-League jusque-là, leurs deux cas sont différents. Lamar Stevens a participé à une grande partie de la présaison, montrant des choses intéressantes lors de ses quatre matchs amicaux (10,8 points, 3,8 rebonds et 1,8 passe décisive), avant de se blesser, au pied, lors du dernier tournoi de préparation à Chypre le 12 septembre.

« Lamar récupère de sa blessure et doit récupérer toute sa condition athlétique après une longue interruption », disait l’entraîneur italien ce week-end dernier, avant de livrer un indice qui pourrait suggérer que son temps de jeu sera faible, voire inexistant, ce vendredi à Athènes. « Je pense que Jared sera prêt avant lui. »

Rhoden a dû patienter pour le feu vert médical

Embauché le 1er novembre par le Paris Basketball, resté en civil depuis, Jared Rhoden a enfin été qualifié par l’EuroLeague et est du voyage ce jeudi. Il devrait donc connaître ses premières minutes en EuroLeague, soit ce vendredi face à l’Olympiakos, soit mardi à Dubaï.

« Il est quasiment prêt à jouer », indiquait Francesco Tabellini le week-end dernier. « Après qu’on l’ait signé, il ne pouvait pas s’entraîner de suite avec nous à cause des examens médicaux et dès qu’il a obtenu le feu vert médical, nous on n’a fait que jouer et voyager… (il rit) »

Enfin au complet

Si la réception du Portel, comptant pour la 9e journée de Betclic ÉLITE, a été repoussée au 9 décembre, l’ancien technicien de Nymburk va désormais être confronté à un problème de riche. Puisqu’il dispose de neuf joueurs au statut de non-JFL, il devra en laisser trois en civil lors de chaque match.

« Ce n’est pas facile pour nous de lancer un joueur qui ne s’est jamais entraîné, surtout que ça signifie en mettre un autre en tribunes », disait-il samedi dernier à propos de Jared Rhoden, qui a eu depuis la semaine pour s’entraîner. « Ce n’est pas une partie sympa de mon boulot, c’est difficile de dire à quelqu’un qu’il ne va pas jouer, mais je vais le faire. »