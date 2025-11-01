Jared Rhoden, du sang-neuf en provenance des Raptors pour le Paris Basketball !

Le voilà donc le successeur de Maodo Lô, jamais vraiment remplacé depuis son départ au Zalgiris Kaunas ? Alors que les deux défaites européennes de la semaine pour Paris ont encore plus mis en évidence le besoin d’un troisième homme fort sur la ligne arrière, surtout quand Nadir Hifi est autant déréglé (11/39 en deux matchs), le club de la capitale a réagi.

Ainsi, le Paris Basketball a annoncé la signature de Jared Rhoden (1,98 m, 26 ans), appelé à venir prêter main forte au duo Robinson – Hifi en tenant le poste 2.

WELCOME TO PARIS BASKETBALL JARED RHODEN !

Arrière américain, passé notamment par les Toronto Raptors, va connaître sa première expérience européenne ! LET’S GO 😤 pic.twitter.com/vlvyMIR1lS — Paris Basketball (@ParisBasketball) November 1, 2025

Forcément un pari, comme toujours dans ces cas-là, puisque le natif de Baldwin n’a jamais connu le basket européen, partageant les trois premières saisons de son cursus professionnel entre la G-League et la NBA.

25 points et 12 rebonds contre Philadelphie en mars

Non drafté à sa sortie de Seton Hall en 2022, il a pourtant réussi à se frayer un petit chemin dans la grande ligue en rejoignant la galère des Detroit Pistons qui, puisque longtemps dépourvus de résultats collectifs, avaient souvent la place de tester d’obscurs pensionnaires de G-League. Aperçu sporadiquement avec la franchise du Michigan jusqu’en 2024, passé brièvement par Charlotte en novembre 2024 (4 matchs), il a connu sa meilleure série au printemps dernier, signé en two-way contract par Toronto et membre à part entière de la rotation des Raptors dans le sprint final (11,4 points à 51%, 3,8 rebonds et 1,4 passe décisive).

PROFIL JOUEUR Jared RHODEN Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 26 ans (27/08/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / NBA PTS 8,4 #252 REB 3 #303 PD 1,1 #359

Auteur d’une performance XXL face aux Sixers le 12 mars dernier (25 points à 9/19, 12 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions), lors de sa première titularisation avec les Raptors, il a malheureusement été contraint de subir une intervention chirurgicale à l’épaule en fin de saison. Ce qui a peut-être joué dans son renvoi de la franchise canadienne le 17 octobre dernier, après deux sorties anonymes en présaison (2,5 points en 6 minutes de moyenne), en même temps qu’Olivier Sarr.

Aligné dès jeudi face au Bayern Munich ?

En mettant son rêve de NBA entre parenthèses, après trois années où il a finalement beaucoup plus joué en G-League (19,2 points, 6,6 rebonds et 2,6 passes en 109 rencontres que dans l’Association (5,5 points et 2,5 rebonds en 45 matchs), Jared Rhoden voudra se faire un nom sur le Vieux Continent. Et apporter une nouvelle étincelle au Paris Basketball, à l’effectif un peu limité ces derniers jours par la blessure longue durée de Lamar Stevens (pied) et l’absence de Jeremy Morgan. Pour une première ce jeudi à l’Adidas Arena face au Bayern Munich d’un autre débutant en Europe, Spencer Dinwiddie ?