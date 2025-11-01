Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Jared Rhoden, du sang-neuf en provenance des Raptors pour le Paris Basketball !

Récemment coupé par les Toronto Raptors, où il s'était pourtant distingué la saison dernière (11,4 points et 3,8 rebonds), l'arrière Jared Rhoden va découvrir l'EuroLeague avec le Paris Basketball.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jared Rhoden, du sang-neuf en provenance des Raptors pour le Paris Basketball !

Jared Rhoden débarque en Europe pour la première fois !

Crédit photo : © John E. Sokolowski-Imagn Images

Le voilà donc le successeur de Maodo Lô, jamais vraiment remplacé depuis son départ au Zalgiris Kaunas ? Alors que les deux défaites européennes de la semaine pour Paris ont encore plus mis en évidence le besoin d’un troisième homme fort sur la ligne arrière, surtout quand Nadir Hifi est autant déréglé (11/39 en deux matchs), le club de la capitale a réagi.

Ainsi, le Paris Basketball a annoncé la signature de Jared Rhoden (1,98 m, 26 ans), appelé à venir prêter main forte au duo Robinson – Hifi en tenant le poste 2.

Forcément un pari, comme toujours dans ces cas-là, puisque le natif de Baldwin n’a jamais connu le basket européen, partageant les trois premières saisons de son cursus professionnel entre la G-League et la NBA.

25 points et 12 rebonds contre Philadelphie en mars

Non drafté à sa sortie de Seton Hall en 2022, il a pourtant réussi à se frayer un petit chemin dans la grande ligue en rejoignant la galère des Detroit Pistons qui, puisque longtemps dépourvus de résultats collectifs, avaient souvent la place de tester d’obscurs pensionnaires de G-League. Aperçu sporadiquement avec la franchise du Michigan jusqu’en 2024, passé brièvement par Charlotte en novembre 2024 (4 matchs), il a connu sa meilleure série au printemps dernier, signé en two-way contract par Toronto et membre à part entière de la rotation des Raptors dans le sprint final (11,4 points à 51%, 3,8 rebonds et 1,4 passe décisive).

PROFIL JOUEUR
Jared RHODEN
Poste(s): Arrière
Taille: 198 cm
Âge: 26 ans (27/08/1999)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / NBA
PTS
8,4
#252
REB
3
#303
PD
1,1
#359

Auteur d’une performance XXL face aux Sixers le 12 mars dernier (25 points à 9/19, 12 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions), lors de sa première titularisation avec les Raptors, il a malheureusement été contraint de subir une intervention chirurgicale à l’épaule en fin de saison. Ce qui a peut-être joué dans son renvoi de la franchise canadienne le 17 octobre dernier, après deux sorties anonymes en présaison (2,5 points en 6 minutes de moyenne), en même temps qu’Olivier Sarr.

Aligné dès jeudi face au Bayern Munich ?

En mettant son rêve de NBA entre parenthèses, après trois années où il a finalement beaucoup plus joué en G-League (19,2 points, 6,6 rebonds et 2,6 passes en 109 rencontres que dans l’Association (5,5 points et 2,5 rebonds en 45 matchs), Jared Rhoden voudra se faire un nom sur le Vieux Continent. Et apporter une nouvelle étincelle au Paris Basketball, à l’effectif un peu limité ces derniers jours par la blessure longue durée de Lamar Stevens (pied) et l’absence de Jeremy Morgan. Pour une première ce jeudi à l’Adidas Arena face au Bayern Munich d’un autre débutant en Europe, Spencer Dinwiddie ?

 

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Jared Rhoden, du sang-neuf en provenance des Raptors pour le Paris Basketball !
Betclic ELITE
00h00Tom Audry a obtenu son contrat stagiaire avec un an d’avance à Dijon
Lorient revient en tête de la poule A de NM1
NM1
00h00Lorient revient en tête, Mahrez Karabi se révèle, Louis Marnette plante 32 points, Le Havre toujours impérial
Martin Breunig va disputer son dernier match avec le SLUC Nancy, contre la SIG Strasbourg
Betclic ELITE
00h00Martin Breunig va disputer son dernier match avec Nancy
Il y aura cinq derbies de Betclic ELITE à suivre ce samedi 1er novembre sur DAZN
Betclic ELITE
00h00Cinq derbies de Betclic ÉLITE à suivre ce samedi 1er novembre
Jonathan Bourhis est décédé le 1er novembre 2009 dans un accident de la route
France
00h00Seize ans déjà : le souvenir de Jonathan Bourhis ne s’efface pas
Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson, les deux recrues des New York Knicks, sont déjà victimes des fans sur les réseaux sociaux
NBA
00h003 minutes de jeu et une 3e défaite pour New York : Yabusele sous-utilisé chez les Knicks ?
Timothé Luwawu-Cabarrot a encore marqué 20 points, mais cette fois lors d'une victoire
EuroLeague
00h00Duel des Antibois : TLC plus fort que Cordinier avec Baskonia
À l’étranger
00h00Furkan Korkmaz nouveau coéquipier d’Hugo Besson à Tofas
Féminines
00h00Au Women Hall of Fame, Isabelle Fijalkowski intronisée en même temps que Candace Parker et d’autres légendes
1 / 0
Livenews NBA
Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson, les deux recrues des New York Knicks, sont déjà victimes des fans sur les réseaux sociaux
NBA
00h003 minutes de jeu et une 3e défaite pour New York : Yabusele sous-utilisé chez les Knicks ?
Zaccharie Risacher a marqué 13 points en deuxième mi-temps contre Indiana
NBA
00h00Zaccharie Risacher solide dans la victoire d’Atlanta à Indiana
NBA
00h00La troisième année de Zaccharie Risacher aussi validée par Atlanta
NBA
00h00Le Real Madrid engage un vétéran qui sort de 12 saisons en NBA
Rudy Gobert compte poursuivre sa carrière internationale avec l'équipe de France
NBA
00h00Rudy Gobert veut finir en Bleu avec une médaille d’or olympique
Bilal Coulibaly au tir contre Oklahoma City
NBA
00h00Bilal Coulibaly signe un retour convaincant face au champion en titre
NBA
00h0040 d’évaluation pour Victor Wembanyama, et les Spurs en 5-0 pour… la première fois de leur histoire !
Alexandre Sarr
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly confirmés par Washington
Nikola Topic
NBA
00h00Nikola Topic, diagnostiqué d’un cancer des testicules, débute une chimiothérapie
Nolan Traore a joué plus de 20 minutes contre Houston mardi
NBA
00h00Nolan Traoré envoyé en G-League par Brooklyn
1 / 0