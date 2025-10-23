Recherche
EuroLeague

Spencer Dinwiddie, un vrai joueur NBA débarque en EuroLeague !

EuroLeague - Après la signature de Jared Butler à l'Étoile Rouge ce jeudi matin en guise d'amuse-bouche, le plat principal est arrivé en ce milieu d'après-midi. Spencer Dinwiddie, fort joueur NBA, débarque au Bayern Munich !
|
00h00
Résumé
Écouter
Spencer Dinwiddie, un vrai joueur NBA débarque en EuroLeague !

Après onze saisons en NBA, Spencer Dinwiddie va découvrir le basket européen

Crédit photo : © Kevin Jairaj-Imagn Images

Ce jeudi, deux joueurs NBA ont donné leur accord à un club d’EuroLeague. Le premier, Jared Butler pour l’Étoile Rouge, n’est cependant pas une figure référencée de l’Association. S’il a marqué 35 points la semaine dernière en présaison avec Phoenix, le nouveau protégé de Sasa Obradovic a toujours oscillé entre la NBA (6,7 points de moyenne en 148 matchs) et la G-League.

Dinwiddie, clap de fin en NBA après onze saisons ? 

En revanche, le second est, lui, un vrai joueur NBA, confirmé, avec onze saisons au compteur, et des moyennes plus qu’honorables (12,9 points et 5 passes décisives en 654 rencontres).

Spencer Dinwiddie, puisque c’est de lui dont il s’agit, s’est engagé avec le Bayern Munich. Une signature aussi attractive qu’intrigante qui devrait confirmer le statut d’outsider en puissance du club bavarois, malgré des débuts poussifs (2v-3d).

Coupé la semaine dernière par Charlotte à l’issue de la présaison, le combo-guard était toujours incisif en 2024/25 avec Dallas (10,8 points à 42% et 4,3 passes décisives), la franchise où il avait connu l’un de ses plus grands faits d’arme en NBA avec un Match 7 à 30 points face à Phoenix lors des playoffs 2022.

Il connait Gordon Herbert 

Jamais aperçu en dehors des frontières de la grande ligue, Spencer Dinwiddie y a connu sa meilleure saison en 2019/20 avec les Brooklyn Nets (20,6 points et 6,8 passes décisives), côtoyant notamment un certain… Gordon Herbert, désormais à la tête du Bayern, en tant que coach consultant au sein de la franchise new-yorkaise. Un facteur d’explication à cette signature surprise ?

L’ancien technicien du Paris BR et de Pau-Orthez s’est évidemment réjoui de cette arrivée : « Spencer est un joueur électrisant, capable de marquer et de créer pour les autres. Avec sa taille, il peut évoluer sur les postes 1, 2 et 3. C’est un basketteur très intelligent, avec un grand QI basket », a-t-il déclaré.

Le directeur sportif Dragan Tarlac a confirmé que le club avait « attendu le bon moment sur le marché NBA » pour réaliser cette signature. « Nous savions que c’était risqué d’attendre, mais cela en valait la peine. C’est un joueur de haut niveau qui aura un impact immédiat. »

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

