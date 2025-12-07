Blois reste dans le sillage du leader orléanais en renversant Poitiers

Quand ils reverront les images de LNB TV, les Pictaviens auront peut-être des regrets… Car oui, la balle avait bien touché le cercle, après un rebond offensif de Narcisse Ngoy à 41 secondes de la fin, contrairement à ce qu’ont décidé les trois arbitres qui ont finalement décrété la fin de la possession alors que le PB86 avait la gonfle bien en mains.

Une mauvaise décision, qui change tout le cours du match, puisque Poitiers aurait légitimement dû bénéficier de 14 secondes de possession pour tenter d’égaliser, alors que le score était de 89-87 pour l’ADA. Au lieu de cela, les Blésois ont hérité du ballon et ne sont pas faits prier pour plier la rencontre, sur un tir de très haut niveau signé Timothé Vergiat (20 points).

Première réussie pour Cayo

Cependant, les hommes d’Andy Thornton-Jones ne pourront pas que blâmer les arbitres puisque ce ne sont pas les officiels qui ont permis à Blois de revenir dans le match, alors que les locaux semblaient encore dans les cordes en début de seconde période (43-57, 23e minute). Malgré les 23 points de Marcus Gomis, sa meilleure performance depuis mars 2021 (27 unités avec Rouen), le PB86 a peut-être payé son manque d’expérience, se relâchant dans le troisième quart-temps, avant d’enchaîner les mauvaises décisions en attaque.

Les Poitevins ont aussi fait les frais d’une équipe calibrée pour le haut de tableau, qui a l’habitude de renverser des situations mal embarquées. Dauphin d’Orléans, Blois aurait pu se retrouver distancé par l’OLB, avec potentiellement deux victoires de retard, mais a su se révolter pour retrouver le chemin de la gagne (95-90), mené par l’étincelle apportée par le nouveau venu Nathan Cayo (13 points, 4 rebonds et 2 passes décisives), pigiste de Lucas Ugolin.

« Quinze minutes de très haut niveau »

« C’est un scénario déjà vu mais différent des autres », pointe le coach David Morabito, interrogé par La Nouvelle République. « Il y a eu des matchs où on était amorphes en première mi-temps ; là non, c’est juste que Poitiers nous était totalement supérieure pendant vingt minutes. Et en deuxième mi-temps, on fait quinze minutes de très haut niveau, comme Poitiers l’a fait en première. Ce qui m’intéressait, c’était de ne pas perdre deux matchs d’affilée car on sait qu’on a un calendrier compliqué en décembre. »