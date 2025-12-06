Guerschon Yabusele signe son record avec New York dans le carton XXL des Knicks

Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a profité du large succès de New York contre Utah pour établir son record de points de la saison, auteur de 11 points en 9 minutes. Peu utilisé depuis son arrivée à New York, il a enfin pu se montrer.

Largement dominants d’entrée, les Knicks ont plié le match en quelques minutes grâce à une entame historique, offrant du temps de jeu à leurs remplaçants, dont le Français.

Guerschon Yabusele saisit sa chance

Très peu utilisé cette saison, Guerschon Yabusele a profité du garbage time pour réaliser sa meilleure ligne statistique depuis son arrivée en NBA : 11 points à 5/6 au tir, dont 1/2 à 3-points, accompagnés de 2 rebonds en 9 minutes. Entré pour tout le dernier quart-temps, il a marqué rapidement et avec efficacité, dans une rencontre où New York a dominé Utah du début à la fin (146-112).

The. Dancing. Bear. 🗽 🇫🇷 11 POINTS

5-6 au tir Un démarrage à 23-0, les @NYKnicks s'imposent 112-146 face à Utah ! #NewYorkForever pic.twitter.com/DidSccrh3H — NBA France (@NBAFRANCE) December 6, 2025

Son jeune coéquipier Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) a lui aussi bénéficié du large écart pour jouer 12 minutes, avec 2 points, 2 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception. Les Knicks, emmenés par Jalen Brunson et leur incroyable run initial (23-0), n’ont jamais été inquiétés. Pacôme Dadiet n’a pas joué.

New York déroule face à un Utah dépassé

Utah n’a jamais réussi à stopper la vague new-yorkaise, n’inscrivant son premier panier qu’après plus de six minutes de jeu. Markkanen et George ont terminé à 18 points, mais le Jazz a constamment couru derrière, incapable d’enrayer la soirée maîtrisée des Knicks. Le retour d’OG Anunoby a aussi permis de rééquilibrer les rotations.