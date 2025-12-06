Recherche
NBA

Guerschon Yabusele signe son record avec New York dans le carton XXL des Knicks

NBA - Guerschon Yabusele a profité du large succès des Knicks contre Utah pour signer son record de la saison, avec 11 points en 9 minutes, lui qui était très peu utilisé depuis le début de la saison à New York.
00h00
Guerschon Yabusele signe son record avec New York dans le carton XXL des Knicks

Guerschon Yabusele a marqué 11 points en 9 minutes avec New York

Crédit photo : © Wendell Cruz-Imagn Images

Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a profité du large succès de New York contre Utah pour établir son record de points de la saison, auteur de 11 points en 9 minutes. Peu utilisé depuis son arrivée à New York, il a enfin pu se montrer.

Largement dominants d’entrée, les Knicks ont plié le match en quelques minutes grâce à une entame historique, offrant du temps de jeu à leurs remplaçants, dont le Français.

Guerschon Yabusele saisit sa chance

Très peu utilisé cette saison, Guerschon Yabusele a profité du garbage time pour réaliser sa meilleure ligne statistique depuis son arrivée en NBA : 11 points à 5/6 au tir, dont 1/2 à 3-points, accompagnés de 2 rebonds en 9 minutes. Entré pour tout le dernier quart-temps, il a marqué rapidement et avec efficacité, dans une rencontre où New York a dominé Utah du début à la fin (146-112).

Son jeune coéquipier Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) a lui aussi bénéficié du large écart pour jouer 12 minutes, avec 2 points, 2 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception. Les Knicks, emmenés par Jalen Brunson et leur incroyable run initial (23-0), n’ont jamais été inquiétés. Pacôme Dadiet n’a pas joué.

New York déroule face à un Utah dépassé

Utah n’a jamais réussi à stopper la vague new-yorkaise, n’inscrivant son premier panier qu’après plus de six minutes de jeu. Markkanen et George ont terminé à 18 points, mais le Jazz a constamment couru derrière, incapable d’enrayer la soirée maîtrisée des Knicks. Le retour d’OG Anunoby a aussi permis de rééquilibrer les rotations.

Les autres Français en NBA ce vendredi 5

À Atlanta, Zaccharie Risacher a signé 9 points à 4/7 au tir en 20 minutes lors de la défaite des Hawks. Sidy Cissoko, toujours titulaire à Portland, a joué 22 minutes pour 8 points, 2 passes, 1 interception et 1 contre. Moussa Diabaté a ajouté 3 points et 4 rebonds en 15 minutes. À Charlotte, Tidjane Salaün a encore brillé : 21 points à 6/8 au tir dont 5/6 longue distance, nouveau record en NBA pour le jeune ailier. À Oklahoma City, Ousmane Dieng (7 points) a profité du large succès du Thunder pour obtenir son plus gros temps de jeu de la saison. Enfin, Nicolas Batum a signé 6 points, 3 rebonds et 4 passes mais n’a pu empêcher la nouvelle défaite des Clippers.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
