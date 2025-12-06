Recherche
EuroLeague

Luwawu-Cabarrot, toujours aussi saignant, fait tomber son ancien club de Milan

EuroLeague - Matteo Spagnolo et Timothe Luwawu-Cabarrot mènent Baskonia vers une victoire éclatante contre Milan en EuroLeague, dans un match marqué par les retrouvailles entre TLC et Milan ainsi que l'international italien et son ancien coach Giuseppe Poeta.
00h00
Luwawu-Cabarrot, toujours aussi saignant, fait tomber son ancien club de Milan

Timothé Luwawu-Cabarrot a encore fini MVP du match en EuroLeague

Crédit photo : acb Photo / Aitor Bouzo

La Buesa Arena a été le théâtre d’un duel particulier lors de la 14e journée d’EuroLeague, où Matteo Spagnolo a livré une performance remarquable face à son ancien mentor Giuseppe Poeta, désormais coach de l’Olimpia Milan. Le jeune Italien de 22 ans a signé 18 points, 4 passes et 3 interceptions, menant Baskonia vers une victoire convaincante.

L’histoire entre Spagnolo et Poeta remonte à la saison 2021-2022, lorsque le meneur était prêté par le Real Madrid à Vanoli Cremone, où Poeta terminait sa carrière de joueur. Trois ans plus tard, c’est l’élève qui a donné une leçon de basket à son ancien mentor.

Spagnolo et Luwawu-Cabarrot en feu offensivement

Spagnolo a donné le ton dès le premier quart-temps, convertissant 3 de ses 4 tentatives à 2-points pour inscrire 8 points et permettre à Baskonia de prendre les devants 23-20. « Je me suis senti très bien tout au long du match », a déclaré Spagnolo à EuroLeague TV. « Les tirs rentraient. Je suis plutôt content de ma performance, mais c’est surtout une victoire d’équipe. »

Timothe Luwawu-Cabarrot, qui avait lancé sa carrière à Milan en 2022-2023, a parfaitement épaulé son coéquipier avec 21 points, son septième match à 20 points et plus cette saison. Le Français a converti 3 de ses 5 tentatives à 2-points et 4 de ses 9 tirs à 3-points, consolidant sa deuxième place au classement des marqueurs d’EuroLeague avec 19,7 points de moyenne, derrière son compatriote Nadir Hifi (20,4 points).

« Nous avons prouvé que nous jouons très bien à domicile », a souligné Luwawu-Cabarrot. « C’est difficile pour l’adversaire de venir gagner ici, car nous avons le soutien de nos supporters et nous donnons le meilleur de nous-mêmes. »

L’émotion de Poeta face à son ancien protégé

Malgré la défaite, Giuseppe Poeta n’a pas caché sa fierté envers son ancien joueur. « Matteo, c’est mon fils », a déclaré le coach milanais lors de la conférence de presse d’après-match, le visage illuminé d’un large sourire. « Il a joué avec moi lors de ma dernière année de carrière. C’est comme un petit frère pour moi. Je suis content pour lui, pour son match. Il a un avenir brillant devant lui. »

Baskonia a dominé les Lombards défensivement avec 10 interceptions, forçant Milan à 17 pertes de balle. Clément Frisch a été responsabilisé (17 minutes, son deuxième plus temps de jeu cette saison en EuroLeague), pour 4 points à 2/3 et 2 rebonds. Cette performance permet aux Basques d’étendre leur série de victoires à domicile à sept matchs toutes compétitions confondues, dont cinq consécutives en EuroLeague, restant ainsi dans la course aux playoffs (15e avec 5 victoires en 14 matches).

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.

