Luwawu-Cabarrot, toujours aussi saignant, fait tomber son ancien club de Milan

La Buesa Arena a été le théâtre d’un duel particulier lors de la 14e journée d’EuroLeague, où Matteo Spagnolo a livré une performance remarquable face à son ancien mentor Giuseppe Poeta, désormais coach de l’Olimpia Milan. Le jeune Italien de 22 ans a signé 18 points, 4 passes et 3 interceptions, menant Baskonia vers une victoire convaincante.

L’histoire entre Spagnolo et Poeta remonte à la saison 2021-2022, lorsque le meneur était prêté par le Real Madrid à Vanoli Cremone, où Poeta terminait sa carrière de joueur. Trois ans plus tard, c’est l’élève qui a donné une leçon de basket à son ancien mentor.

Spagnolo et Luwawu-Cabarrot en feu offensivement

Spagnolo a donné le ton dès le premier quart-temps, convertissant 3 de ses 4 tentatives à 2-points pour inscrire 8 points et permettre à Baskonia de prendre les devants 23-20. « Je me suis senti très bien tout au long du match », a déclaré Spagnolo à EuroLeague TV. « Les tirs rentraient. Je suis plutôt content de ma performance, mais c’est surtout une victoire d’équipe. »

Timothe Luwawu-Cabarrot, qui avait lancé sa carrière à Milan en 2022-2023, a parfaitement épaulé son coéquipier avec 21 points, son septième match à 20 points et plus cette saison. Le Français a converti 3 de ses 5 tentatives à 2-points et 4 de ses 9 tirs à 3-points, consolidant sa deuxième place au classement des marqueurs d’EuroLeague avec 19,7 points de moyenne, derrière son compatriote Nadir Hifi (20,4 points).

18 PTS pic.twitter.com/NQlA49wv5T — Givemestats.com (@iamgivemestats) November 29, 2025

« Nous avons prouvé que nous jouons très bien à domicile », a souligné Luwawu-Cabarrot. « C’est difficile pour l’adversaire de venir gagner ici, car nous avons le soutien de nos supporters et nous donnons le meilleur de nous-mêmes. »

𝗡𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗠𝗩𝗣 🇫🇷

¡El azulgrana más valorado de la victoria de hoy! pic.twitter.com/s3aTGAwe5v — Kosner Baskonia (@Baskonia) December 5, 2025

L’émotion de Poeta face à son ancien protégé

Malgré la défaite, Giuseppe Poeta n’a pas caché sa fierté envers son ancien joueur. « Matteo, c’est mon fils », a déclaré le coach milanais lors de la conférence de presse d’après-match, le visage illuminé d’un large sourire. « Il a joué avec moi lors de ma dernière année de carrière. C’est comme un petit frère pour moi. Je suis content pour lui, pour son match. Il a un avenir brillant devant lui. »

Baskonia a dominé les Lombards défensivement avec 10 interceptions, forçant Milan à 17 pertes de balle. Clément Frisch a été responsabilisé (17 minutes, son deuxième plus temps de jeu cette saison en EuroLeague), pour 4 points à 2/3 et 2 rebonds. Cette performance permet aux Basques d’étendre leur série de victoires à domicile à sept matchs toutes compétitions confondues, dont cinq consécutives en EuroLeague, restant ainsi dans la course aux playoffs (15e avec 5 victoires en 14 matches).