NM1

La lutte s’intensifie dans les deux poules : Levallois et Lorient assurent l’essentiel, Fos cale, Le Havre revient en tête

NM1 - La 14e journée de NM1 a offert deux visages opposés aux leaders : dans la poule A, Levallois et Lorient ont conservé les commandes malgré des victoires poussives, tandis qu’en poule B, Le Havre a réagi avec autorité pour revenir à hauteur de Fos, surpris à Metz. Derrière eux, Toulouse et Angers s’installent solidement dans le top 4 dans la poule A, et Orchies signe un 11e succès convaincant dans la poule B. Trois rencontres restent au programme ce samedi pour compléter un classement plus serré que jamais.
|
00h00
Metz a surpris Fos Provence ce vendredi 5 décembre en NM1

Crédit photo : METZ Canonniers

Alors que trois matches restent à jouer ce samedi soir cette 14e journée de Nationale 1 (NM1) a déjà livré plusieurs enseignements majeurs. Dans la poule A, les deux leaders Levallois et Lorient ont gagné mais en tremblant, tandis que les équipes du bas de tableau continuent de peser sur le scénario. Dans la poule B, la hiérarchie bouge : Le Havre a répondu avec autorité à sa première défaite, Fos Provence s’est fait surprendre, et Orchies a signé une victoire probante pour rester dans la course au sommet.

Poule A : Levallois et Lorient gagnent sans convaincre

Levallois (11-3) évite le piège du Pôle France (88-74)

Les Franciliens restent leaders, mais sans briller. Longtemps poussifs, ils ont dû s’appuyer sur leur supériorité physique et la profondeur de banc pour tenir à distance un Centre Fédéral combatif. Malgré plusieurs séquences brouillonnes, Levallois s’est montré solide dans le dernier acte (15-31 dans le quatrième quart-temps) pour préserver l’essentiel : une 11e victoire qui leur permet de rester en tête à égalité avec Lorient.

Nathan SOLIMAN
Nathan SOLIMAN
19
PTS
10
REB
3
PDE
Logo NM1
PFB
74 88
LEV

Lorient frôle la catastrophe contre l’avant-dernier Poissy (77-75)

Le CEP Lorient a vécu une soirée crispante. Portés par un excellent Tommy Ghezala en première période, les Bretons ont longtemps semblé en contrôle… avant de s’effondrer sur la fin. Poissy, avant-dernier de la poule, a eu la balle de match, mais l’interception décisive de Kévin Franceschi a sauvé le coleader.
Une victoire très courte qui interroge : Lorient reste à hauteur de Levallois (11-3), mais apparaît irrégulier depuis plusieurs semaines.

Toulouse confirme son statut de poids lourd : 9e victoire en 10 matchs

Solides depuis plus d’un mois, les Toros (9-5) se sont encore affirmés en dominant Les Sables dans une Arena Stadium en ébullition. Privé de Marnette, Toulouse a imposé son tempo immédiatement : agressivité, vitesse, domination au rebond (14 prises offensives à la pause), et un Ona Embo en chef d’orchestre pour accompagner Pluvy et Djasrambaye en transition.

Après avoir laissé revenir les Vendéens (73-73), le TBC a gardé la tête froide. Ona Embo a scellé la rencontre, confirmant que Toulouse possède désormais la stabilité et le caractère d’une équipe du haut de tableau. Ce 9e succès en 10 journées replace pleinement les Toros dans la course au top 3 avant un calendrier dément : Tours, Tarbes-Lourdes, Levallois.

Angers solide et efficace à Vitré (87-84) : les Angevins restent 4e (9-5)

Angers continue de monter en puissance. Malgré quelques séquences brouillonnes, les joueurs de John Delay ont globalement contrôlé leur déplacement à Vitré, porté par une entame très solide (13-23) et une maîtrise intérieure progressive au fil du match. Les tirs longue distance d’Oger et Dali ont permis de maintenir l’écart à la pause, avant que la raquette angevine ne prenne le relais au retour des vestiaires.

John Delay s’est satisfait du sérieux de son équipe dans Ouest-France : « Les gars sont revenus de la trêve avec l’envie de bien faire. Gagner ici est une vraie performance. Tout n’était pas parfait, mais c’est dans la lignée de ce qu’on construit. » Seule ombre : la blessure d’Ouattara en fin de rencontre.

Avec ce succès, Angers (9-5) consolide un Top 4 très resserré, juste derrière le duo Levallois–Lorient et Toulouse.

NM1 – Journée 14
05/12/2025
PFB Pôle France
74 88
LEV Levallois
VDS Val de Seine Basket
67 79
REN Rennes
CHA Chartres
96 77
FOU Pays de Fougères
TOU Tours
TAR Tarbes-Lourdes
SAB Sables Vendée Basket
75 82
TOU Toulouse
VIT Vitré
66 79
ANG Angers
LOR Lorient
77 75
POI Poissy

Poule B : Le Havre cartonne, Fos chute, Orchies confirme

Le Havre réagit de manière spectaculaire (+32 à Besançon)

Après une période plus difficile et la trêve internationale, le STB a répondu avec force : 88-56 à Besançon, dans ce qui ressemble à un match référence. Lauriane Dolt a salué une prestation complète dans Paris-Normandie : « On avait à cœur de retrouver notre basket. C’est une belle réaction. » Le Havre retrouve ainsi Fos en tête (11-3) en attendant les matches du soir.

Fos Provence surpris à Metz (87-79)

Énorme contre-performance des BYers, plombés par les absences, 24 balles perdues et un niveau de jeu méconnaissable. Emmanuel Schmitt n’a pas caché sa frustration dans La Provence : « Ce n’est pas qu’une défaite, c’est une claque… Tout le monde a été défaillant. » Fos pourrait être rejoint par Mulhouse (10-4) si les Alsaciens s’imposent ce samedi à Saint-Vallier.

Orchies signe une 11e victoire (90-76 à Charleville-Mézières)

Le BCO a parfaitement rebondi après deux revers consécutifs. Dans la salle la plus remplie de la saison côté carolo, Orchies a d’abord dû composer avec une équipe locale en confiance… avant de prendre le dessus dans une deuxième mi-temps parfaitement maîtrisée. Le duo Veraghe – Hanquiez a encore brillé et Orchies (11-4) reste solidement dans le bon wagon de tête. Le club nordiste aura maintenant l’occasion d’enchaîner avec deux réceptions (Salon, puis Boulogne) pour finir l’année.

NM1 – Journée 14
05/12/2025
CHA Charleville-Méz.
76 90
ORC Orchies
BES Besançon
56 88
STB Le Havre
LYO LyonSO
73 60
LOO Loon Plage
MET Metz
87 79
FOS Fos Provence
SAL Pays Salonais Basket 13
104 88
BOU Boulogne-sur-Mer
06/12/2025
BER Berck Rang du Fliers
SCA SCABB Lab
SVB Saint-Vallier
MUL Mulhouse Mustangs

Et ce samedi soir : trois matches à fort enjeu

  • Berck – SCABB Lab : Berck veut rester accrocher au groupe de tête.

  • Saint-Vallier – Mulhouse : Saint-Vallier veut aller son 8e succès pour rester en course pour la poule haute.

  • Tours – Tarbes-Lourdes : Les deux équipes sont à 8-5 dans la poule A.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
