Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Tidjane Salaün explose son record NBA avec 21 points face aux Raptors

NBA - Tidjane Salaün, le jeune français des Charlotte Hornets, signe sa meilleure performance en carrière avec 21 points à 5/6 à 3-points lors de la victoire contre Toronto, confirmant sa montée en puissance depuis son retour de G-League.
|
00h00
Résumé
Écouter
Tidjane Salaün explose son record NBA avec 21 points face aux Raptors

Tidjane Salaun a marqué 21 points contre Toronto

Crédit photo : © John E. Sokolowski-Imagn Images

Tidjane Salaün continue de justifier sa place dans la rotation des Charlotte Hornets. Le jeune ailier français de 20 ans a livré une prestation de grande qualité lors de la victoire de son équipe face aux Toronto Raptors (111-86), établissant son nouveau record de points en NBA avec 21 unités.

Une performance de haut niveau qui impressionne l’entourage

L’ancien joueur de Cholet Basket a été d’une efficacité redoutable, terminant la rencontre à 6/8 aux tirs, dont un remarquable 5/6 à 3-points et un parfait 4/4 aux lancers francs. Il a également contribué avec 3 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre, démontrant son impact sur tous les aspects du jeu.

Tidjane SALAÜN
Tidjane SALAÜN
21
PTS
3
REB
1
PDE
Logo NBA
TOR
86 111
CHA

Cette performance s’inscrit dans une excellente dynamique pour le 6e choix de la Draft 2024, qui avait déjà inscrit 13 points lors de son précédent match contre les Knicks. Après un passage en G-League en début de saison, Salaün semble avoir trouvé ses marques et la confiance nécessaire pour s’imposer au plus haut niveau.

« C’est juste une histoire de confiance. Quand je suis confiant, je me sens capable d’être le meilleur… mais c’est aussi parce que mes coéquipiers croient en moi et que nous avons cet esprit combattif et collectif », a déclaré le Parisien après la rencontre.

L’encadrement des Hornets salue les progrès du Français

Les performances de Tidjane Salaün n’ont pas échappé à ses coéquipiers et à son staff technique. Kon Knueppel, jeune membre de l’effectif comme lui et auteur de 21 points également face aux Raptors, a souligné l’impact global du Français : « Tidjane a très bien joué ce (vendredi) soir, il a très bien shooté. Il a été très agressif au cercle et en défense […] Ce sont les choses qui le font remarquer auprès de ses coéquipiers. C’était génial de l’avoir ce soir. »

Charles Lee, l’entraîneur des Hornets, a également salué l’évolution de son joueur, particulièrement dans la compréhension du jeu : « Depuis son retour, il a intégré à quel point c’était important, défensivement, d’avoir du volume, et de continuer à avoir ce rôle de connecteur offensivement. Ses réflexes lorsqu’il est loin du ballon ont particulièrement progressé. »

Cette montée en puissance de Salaün arrive à point nommé pour Charlotte, qui peut compter sur la progression de ses jeunes talents pour remonter au classement (7 victoires et 16 défaites) et battre des formations de qualité (Toronto est 3e à l’Est). Moussa Diabaté a ajouté 3 points et 4 rebonds en 16 minutes. Les Hornets accueilleront prochainement les Denver Nuggets, un test d’envergure pour confirmer cette belle dynamique française en NBA.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Metz a surpris Fos Provence ce vendredi 5 décembre en NM1
NM1
00h00La lutte s’intensifie dans les deux poules : Levallois et Lorient assurent l’essentiel, Fos cale, Le Havre revient en tête
Bastien Pinault a inscrit un panier du milieu de terrain
ELITE 2
00h00[Vidéo] Le tir du milieu du terrain signé Bastien Pinault (Élan Béarnais) contre Saint-Chamond
Guerschon Yabusele a marqué 11 points en 9 minutes avec New York
NBA
00h00Guerschon Yabusele signe son record avec New York dans le carton XXL des Knicks
Timothé Luwawu-Cabarrot a encore fini MVP du match en EuroLeague
EuroLeague
00h00Luwawu-Cabarrot, toujours aussi saignant, fait tomber son ancien club de Milan
Tidjane Salaun a marqué 21 points contre Toronto
NBA
00h00Tidjane Salaün explose son record NBA avec 21 points face aux Raptors
Cem Ciritci est le directeur de la section basket du Fenerbahçe Istanbul
EuroLeague
00h00Fenerbahçe dénonce le report du match contre l’Olympiakos : « S’ils veulent jouer aux échecs, nous sommes bons aussi »
Cory Joseph n'est pas assuré de passer la saison à Monaco
Betclic ELITE
00h00Cory Joseph arrive à Monaco … avec une période d’essai d’un mois
Guillaume Eyango est blessé contre Blois
ELITE 2
00h00Guillaume Eyango forfait pour le déplacement à Blois
ELITE 2
00h00La Rochelle gagne sur un game-winner miracle, T.J. Parker réussit sa première, Vichy et Denain s’inclinent
Betclic ELITE
00h00Le Portel retrouve la Betclic ÉLITE comme il l’a quittée avant la trêve : par une défaite, contre Nancy
1 / 0
Livenews NBA
Guerschon Yabusele a marqué 11 points en 9 minutes avec New York
NBA
00h00Guerschon Yabusele signe son record avec New York dans le carton XXL des Knicks
Tidjane Salaun a marqué 21 points contre Toronto
NBA
00h00Tidjane Salaün explose son record NBA avec 21 points face aux Raptors
Spencer Dinwiddie
NBA
00h00Spencer Dinwiddie compare NBA et EuroLeague : « C’est comme la salsa et le ballet »
Joan Laporta, le président du FC Barcelone, parle de l'avenir de son club, entre NBA et EuroLeague
NBA
00h00Laporta évoque l’avenir du FC Barcelone entre Euroleague et NBA Europe
LeBron James en maillot jaune des Lakers levant les bras sur le parquet face aux Raptors, lors du match où sa série de 1297 matchs consécutifs à plus de 10 points a pris fin.
NBA
00h00À 40 ans, LeBron James brise son record… et offre une leçon de basket
Chris Paul dribble le ballon en avançant sur le terrain, vêtu d’un maillot orange des Clippers, durant un match NBA devant un public concentré.
NBA
00h00James Harden et Kawhi Leonard sous le choc : Chris Paul écarté par les Clippers
15 points et 12 rebonds en moins de 24 minutes : Rudy Gobert s'est régalé face aux Pelicans
NBA
00h00Rudy Gobert très rentable lors de la victoire de Minnesota
NBA
00h00Quand le coach des Denver Nuggets révèle s’inspirer de… l’équipe de France féminine !
Giannis Antetokounmpo en maillot des Milwaukee Bucks, de profil sur le parquet, illustrant les interrogations autour de son avenir et les rumeurs de départ.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo a effacé tout les contenus liés Bucks de ses réseaux sociaux
Sidy Cissoko
NBA
00h00Sidy Cissoko confirme : un bel impact et une victoire de prestige à Cleveland
1 / 0