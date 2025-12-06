Tidjane Salaün explose son record NBA avec 21 points face aux Raptors

Tidjane Salaün continue de justifier sa place dans la rotation des Charlotte Hornets. Le jeune ailier français de 20 ans a livré une prestation de grande qualité lors de la victoire de son équipe face aux Toronto Raptors (111-86), établissant son nouveau record de points en NBA avec 21 unités.

Une performance de haut niveau qui impressionne l’entourage

L’ancien joueur de Cholet Basket a été d’une efficacité redoutable, terminant la rencontre à 6/8 aux tirs, dont un remarquable 5/6 à 3-points et un parfait 4/4 aux lancers francs. Il a également contribué avec 3 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre, démontrant son impact sur tous les aspects du jeu.

Cette performance s’inscrit dans une excellente dynamique pour le 6e choix de la Draft 2024, qui avait déjà inscrit 13 points lors de son précédent match contre les Knicks. Après un passage en G-League en début de saison, Salaün semble avoir trouvé ses marques et la confiance nécessaire pour s’imposer au plus haut niveau.

« C’est juste une histoire de confiance. Quand je suis confiant, je me sens capable d’être le meilleur… mais c’est aussi parce que mes coéquipiers croient en moi et que nous avons cet esprit combattif et collectif », a déclaré le Parisien après la rencontre.

L’encadrement des Hornets salue les progrès du Français

Les performances de Tidjane Salaün n’ont pas échappé à ses coéquipiers et à son staff technique. Kon Knueppel, jeune membre de l’effectif comme lui et auteur de 21 points également face aux Raptors, a souligné l’impact global du Français : « Tidjane a très bien joué ce (vendredi) soir, il a très bien shooté. Il a été très agressif au cercle et en défense […] Ce sont les choses qui le font remarquer auprès de ses coéquipiers. C’était génial de l’avoir ce soir. »

Charles Lee, l’entraîneur des Hornets, a également salué l’évolution de son joueur, particulièrement dans la compréhension du jeu : « Depuis son retour, il a intégré à quel point c’était important, défensivement, d’avoir du volume, et de continuer à avoir ce rôle de connecteur offensivement. Ses réflexes lorsqu’il est loin du ballon ont particulièrement progressé. »

Cette montée en puissance de Salaün arrive à point nommé pour Charlotte, qui peut compter sur la progression de ses jeunes talents pour remonter au classement (7 victoires et 16 défaites) et battre des formations de qualité (Toronto est 3e à l’Est). Moussa Diabaté a ajouté 3 points et 4 rebonds en 16 minutes. Les Hornets accueilleront prochainement les Denver Nuggets, un test d’envergure pour confirmer cette belle dynamique française en NBA.