ELITE 2

[Vidéo] Le tir du milieu du terrain signé Bastien Pinault (Élan Béarnais) contre Saint-Chamond

ÉLITE 2 - En déplacement dans la banlieue de Saint-Étienne, l'Élan Béarnais s'est imposé avec la manière face à Saint-Chamond (82-104). Dans ce large succès palois, le capitaine de l'EBPLO a livré une prestation très solide avec 17 points, 2 rebonds et 4 passes décisives. Bastien Pinault s'est montré clutch, en inscrivant un tir du milieu du terrain en toute fin de troisième quart-temps.
00h00
[Vidéo] Le tir du milieu du terrain signé Bastien Pinault (Élan Béarnais) contre Saint-Chamond

Bastien Pinault a inscrit un panier du milieu de terrain

Crédit photo : SCABB / Laurent Peigue

Vendredi soir, l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez s’est imposé avec la manière sur le parquet du SCABB à Saint-Chamond (82-104), à l’occasion de la reprise du championnat d’ÉLITE 2 (14e journée).

Dans ce match maîtrisé de bout en bout par des Béarnais sérieux et appliqués, le capitaine de l’EBPLO a livré une prestation solide. Auteur d’un match plein, Bastien Pinault (17 points, 2 rebonds et 4 passes décisives), s’est même fendu d’une action exceptionnelle. Un tir du milieu du terrain en toute fin de troisième quart-temps. Un shoot réussi (à 3 minutes et 5 secondes dans la vidéo ci-dessous) qui a permis aux siens de se relancer au meilleur des moments et ainsi repartir de Saint-Chamond avec une nouvelle victoire au compteur.

La vidéo du tir de Bastien Pinault :

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
ELITE 2
ELITE 2
