[Vidéo] Le tir du milieu du terrain signé Bastien Pinault (Élan Béarnais) contre Saint-Chamond

Vendredi soir, l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez s’est imposé avec la manière sur le parquet du SCABB à Saint-Chamond (82-104), à l’occasion de la reprise du championnat d’ÉLITE 2 (14e journée).

Dans ce match maîtrisé de bout en bout par des Béarnais sérieux et appliqués, le capitaine de l’EBPLO a livré une prestation solide. Auteur d’un match plein, Bastien Pinault (17 points, 2 rebonds et 4 passes décisives), s’est même fendu d’une action exceptionnelle. Un tir du milieu du terrain en toute fin de troisième quart-temps. Un shoot réussi (à 3 minutes et 5 secondes dans la vidéo ci-dessous) qui a permis aux siens de se relancer au meilleur des moments et ainsi repartir de Saint-Chamond avec une nouvelle victoire au compteur.

La vidéo du tir de Bastien Pinault :