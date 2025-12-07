[Vidéo] 22 minutes au cœur des Bleus pour le début de la route vers la Coupe du Monde 2027

La semaine dernière, c’était le retour de l’équipe de France de basket, et donc le retour de la série « All-Access », qui propose une immersion au sein des Bleus.

Quelques jours après la conclusion frustrante de la première fenêtre de qualifications pour la Coupe du Monde 2027, retrouvez donc le premier épisode de la série de la FFBB.

Où l’on découvre notamment les mots de Frédéric Fauthoux dans le vestiaire des Bleus après la déconvenue en Finlande, exhortant ses troupes à apprendre de l’effondrement des six dernières minutes afin que cela ne se reproduise plus…