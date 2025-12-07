La surprise Landerneau s’incruste aux portes du Top 4 avec une nouvelle victoire à domicile

Faudrait-il compter avec Landerneau cette saison ? Sur ce que l’on voit depuis le début de l’automne, la réponse est évidente : oui. Alors certes, le LBB a vécu une semaine contrastée, avec une élimination évitable en Coupe de France à l’ASVEL, mais l’essentiel a été assuré ce dimanche.

En clôture de la 9e journée de La Boulangère Wonderligue, les joueuses de Wani Muganguzi ont préservé leur invincibilité à domicile en matant l’outsider Lattes-Montpellier (72-68). Un succès bâti au caractère, en deuxième mi-temps, grâce à une défense qui a fini par étouffer les Héraultaises qui ont pourtant compté jusqu’à dix points d’avance en fin de première période (34-44, 20e minute).

Heriaud, la bonne pioche ?

44 points pour le BLMA à la pause, puis 65 à l’entame de la dernière minute, pas besoin de chercher beaucoup plus loin ce qui a renversé le match à la Cimenterie. Où, si Elizabeth Balogun (19 points et 7 rebonds) et Masseny Kaba (17 points et 13 rebonds) ont brillé, on pourra également disserter sur l’ajout formidable que constitue une joueuse comme Caroline Hériaud, peu en réussite collectivement pour sa première expérience à l’étranger et rapatriée par Landerneau.

L’ancienne capitaine de Villeneuve-d’Ascq a verrouillé le succès finistérien en compilant 12 points et 7 passes décisives. Désormais dans le vert (5v-4d), le LBB toque au Top 4 du classement. Pas mal pour un club qui ne s’est pas classé au-delà de la 10e place depuis 2020 !