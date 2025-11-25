Caroline Heriaud revient en France et rejoint Landerneau pour remplacer Cornelia Fondren

Caroline Hériaud (1,65 m, 28 ans) retrouve la Boulangère Wonderligue. Quelques semaines seulement après la fin de son aventure en Espagne, la meneuse française rejoint Landerneau pour renforcer un LBB encore touché par l’absence d’Helene Jakovljevic.

Caroline Heriaud arrive, Cornelia Fondren repart

À Landerneau, l’effectif bouge encore. Arrivée le 1er octobre, Cornelia Fondren (1,73 m, 31 ans) quitte déjà le club breton pour retourner en Italie. Un départ anticipé puisque son passage était convenu comme temporaire. La meneuse américaine aura marqué son court séjour par son impact, elle qui a été la Landernéenne la plus en vue selon Ouest-France.

Pour combler ce vide et pallier la blessure au pied d’Hélène Jakovljevic (1,77 m, 25 ans), Landerneau a choisi de recruter Caroline Heriaud, libre depuis son départ d’Espagne.

Caroline Heriaud de retour après un passage express à Gran Canaria

Partie cet été pour vivre une première expérience à l’étranger, Caroline Heriaud n’aura joué que cinq matchs sous les couleurs de Gran Canaria. Dans un contexte sportif et économique compliqué pour la lanterne rouge de Liga Femenina Endesa, le club a décidé de mettre fin à la collaboration avec trois joueuses, dont les Françaises Marie Mané et Caroline Heriaud.

Malgré l’adresse encore inconstante (28,9%), l’ex joueuse de La Roche Vendée tournait à 7 points, 2,4 rebonds et surtout 6 passes décisives de moyenne, ce qui faisait d’elle la deuxième meilleure passeuse du championnat espagnol. Un rôle important, avec 33 minutes par match.

Un retour dans un championnat qu’elle connaît par cœur

À presque 29 ans, Caroline Heriaud revient dans une ligue qu’elle connaît parfaitement : neuf saisons, à La Roche Vendée puis à Villeneuve-d’Ascq, avec qui elle a été championne de France 2024 et vainqueure de l’EuroCup 2025, et où elle a également disputé l’EuroLeague. La native de Saint-Sébastien-sur-Loire a aussi porté le maillot de l’équipe de France lors des qualifications à l’EuroBasket 2023.

Landerneau récupère ainsi une joueuse expérimentée, capable de tenir le tempo, d’organiser le jeu et de faire jouer les autres. Un renfort précieux pour un club en quête de stabilité et encore frappé par des absences majeures.

Landerneau espère enfin souffler

Entre les blessures, les ajustements de rotation et les matchs au couteau, l’arrivée de la meneuse française pourrait permettre au LBB (8e sur 12, avec 3 victoires en 7 journées) de retrouver un cap plus stable dans les prochaines semaines. Reste désormais à voir comment Caroline Heriaud s’intégrera dans l’effectif et dans le projet de jeu breton, guidé par Wani Muganguzi.