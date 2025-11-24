Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Thomas Andrieux et Roanne : le divorce se précise

ÉLITE 2 - Alors que les négociations se poursuivent en coulisses avec le Bayern Munich concernant l'arrivée de T.J. Parker, la Chorale de Roanne aurait informé Thomas Andrieux qu'il n'était plus l'entraîneur de l'équipe selon Le Progrès.
|
00h00
Résumé
Écouter
Thomas Andrieux et Roanne : le divorce se précise

La Chorale aurait signifié son renvoi à Thomas Andrieux

Crédit photo : Olivier Fusy

Comme nous vous l’avions annoncé vendredi soir, Thomas Andrieux a certainement dirigé son dernier match avec la Chorale de Roanne ce week-end à Denain. Une rencontre conclue sur une défaite, alors que son sort était déjà pratiquement scellé…

LIRE AUSSI

Selon Le Progrès, le technicien ligérien a été officiellement informé par la Chorale ce lundi de sa future éviction du banc. La reprise de l’entraînement est prévue ce jeudi et une communication officielle pourrait intervenir dans les prochains jours.

Un match amical sans Andrieux

Ainsi, Thomas Andrieux ne dirigera pas la rencontre amicale programmée lundi contre son ancien club, Boulazac. La Chorale avait prévu cette remise en rythme avant la reprise du championnat d’ELITE 2 et la réception de Nantes à la Halle André Vacheresse le 5 décembre pour la 13e journée.

Thomas Andrieux lors de son dernier match sur le banc roannais face à Denain (photo Pascal Thurotte)

Mais la question est désormais simple : qui prendra place sur le banc ? Comme révélé, tous les regards se tournent vers un homme : T.J. Parker, proche de Zoran Cvjetkovic, avec qui un accord de principe est déjà scellé.

Les négociations se poursuivent avec le Bayern

La difficulté est que le double champion de France est actuellement particulièrement responsabilisé au Bayern Munich, en l’absence de Gordon Herbert. Toujours head coach dimanche lors de la victoire bavaroise à Ulm, T.J. Parker est censé de nouveau enfiler le costume d’entraîneur principal mardi à Valence en EuroLeague. Il faut donc négocier avec le club champion d’Allemagne.

T.J. Parker coachant le Bayern Munich de la star Spencer Dinwiddie dimanche à Ulm

Reste à savoir si les discussions aboutiront rapidement pour permettre à la Chorale de repartir avec un nouveau visage sur le banc au moment de ré-embrayer en championnat.

Une période charnière pour la Chorale

Cette situation illustre une transition sportive délicate. Avec une reprise de compétition imminente et un staff potentiellement en recomposition, la Chorale de Roanne vit une séquence décisive, entre gestion d’urgence et préparation de l’avenir.

Roanne
Roanne
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jamesnaysmith
Comme l’a souvent évoqué JDC, ce club est gérer avec les pieds… Que d’incompétence !
Répondre
(3) J'aime
steph42
Ce n'est pas vrai: il me semble que le club progresse , en renforçant ses structures. Il faut maintenant avoir des résultats "sportifs". On ne peut pas reprocher aux dirigeants de laisser bosser le nouveau DS, il est là pour ça.
Répondre
(1) J'aime
jamesnaysmith
Très bien, si cette gestion, les résultats et la façon de jouer vous conviennent, aux vues des moyens mis en œuvre, peut-être que la Chorale ne mérite alors pas mieux. Si le DS bosse comme un cochon, que fait-on ? Qui est responsable de son recrutement ?
(2) J'aime
halle_37
J'aurais voulu JDC en DS...
Répondre
(1) J'aime
bbd24
Bizarre ce choix... je suis très dubitatif. Courage aux supporters !
Répondre
(2) J'aime
thorir- Modifié
Arf, c'était quasiment devenu épidermique. Le bilan en lui même n'est pas catastrophique mais c'est surtout le spectre de la saison derniere qui semblait se redessiner avec un basket et des attitudes qui se délitent au fil de la saison. Il a commis pas mal d'impairs au niveau communication également en se cherchant des excuses permanentes et en repoussant la grogne et une certaine désaffection de la Halle au rang de "public qui ne connait rien aux contraintes du trés haut niveau", c'est peu de dire qu'à Roanne c'est assez mal passé...
Répondre
(2) J'aime
halle_37
Le feu ça brûle et andrieux a trop jouer avec.....
Répondre
(0) J'aime
halle_37- Modifié
Quel connerie de filer 3 ans de contrats, ce qui devait arriver arriva..... Mr bartecheky est disponible
Répondre
(1) J'aime
gdeschozadir- Modifié
Peut être qu'il y a des clauses dans ce contrat liées aux résultats. Je l'espère pour le comptable du club!
Répondre
(0) J'aime
halle_37
J'en doute très fortement lol
(0) J'aime
bernar
ça va leur couter un pognon de dingue .....
Répondre
(3) J'aime
coquio86
AH NON PAS CA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Répondre
(0) J'aime
lulutoutvert
Cool Andrieux pourra signer à Milan
Répondre
(0) J'aime
jeanjeff33- Modifié
Il y a un DS qui à été choisi et nommé depuis 8 mois, il doit être le garant du sportif. Maintenant on verra qui va remplacer T.Andrieux, certainement TPJ, qui est effectivement très proche de ZC. C’est un choix, c’est son choix . On va attendre la signature, et nous verrons bien ce que le futur coach apportera. Bartecheky, Villa …??? Est-ce que c’est mieux que Parker ? J’en sais rien. E.Girard ? Oui peut-être. Mais le DS a normalement le pouvoir de choisir. Il prend ses responsabilités dans cette affaire. Après TPJ , ça fait et fera le BUZZ pour un club comme la chorale, mais ça va durer une semaine ;) Ça me rappelle quand toutes proportions gardées un certain Ricky Davis avait signé, JDC était contre, mais Brochot ne voulait pas passer à côté de cette soi-disante opportunité, on à vu… donc nous verrons 🤞
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Jordan Davis a fini la saison 2024-2025 à l'ADA Blois
À l’étranger
00h00Vu à Blois la saison dernière, Jordan Davis retourne en Espagne
Liga Endesa
00h00Le trio français de Gran Canaria impuissant face au Barça pour les débuts de Xavi Pascual
Markis McDuffie, ancien joueur de Dijon, rejoint Nancy
Betclic ELITE
00h00Markis McDuffie rejoint Nancy après la blessure d’Aundre Hyatt
ELITE 2
00h00Thomas Andrieux et Roanne : le divorce se précise
Ettore Messina démissionne de son poste de l'Olimpia Milan
EuroLeague
00h00Ettore Messina démissionne de son poste d’entraîneur à Milan
Théo Maledon a été élu MVP du mois de novembre en Liga Endesa
Liga Endesa
00h00Théo Maledon MVP de novembre en Liga Endesa : la montée en puissance se confirme
La FFBB perd des licenciés en 2025-2026, une première depuis 2008-2009
France
00h00Pour la première fois depuis 17 ans, la FFBB perd encore des licenciés… et confirme une stagnation annoncée
Aundre Hyatt va manquer au SLUC Nancy durant de longues semaines
Betclic ELITE
00h00Aundre Hyatt va manquer de « très longues semaines » : coup dur pour le SLUC Nancy
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Le coup de sang de Marcus Keene à Chalon : jet de bandeau dans le public après son expulsion précoce
Betclic ELITE
00h00Pedro Nuno Monteiro : « C’est aussi la victoire de Philippe Da Silva, j’ai voulu gagner pour lui ! »
1 / 0
Livenews NBA
Noah Penda en défense contre Boston ce dimanche
NBA
00h00Noah Penda deuxième rookie français à passer la barre des 10 points, Rupert signe son record de la saison
NBA
00h00Sidy Cissoko, révélation de la semaine en NBA : « J’ai ce feu en moi ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama absent jusqu’à début décembre minimum
NBA
00h00Débuts victorieux en NBA pour Noa Essengue face à un Alexandre Sarr en double-double, Nicolas Batum brille encore à 3-points
NBA
00h00Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
1 / 0