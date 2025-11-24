Thomas Andrieux et Roanne : le divorce se précise

Comme nous vous l’avions annoncé vendredi soir, Thomas Andrieux a certainement dirigé son dernier match avec la Chorale de Roanne ce week-end à Denain. Une rencontre conclue sur une défaite, alors que son sort était déjà pratiquement scellé…

Selon Le Progrès, le technicien ligérien a été officiellement informé par la Chorale ce lundi de sa future éviction du banc. La reprise de l’entraînement est prévue ce jeudi et une communication officielle pourrait intervenir dans les prochains jours.

Un match amical sans Andrieux

Ainsi, Thomas Andrieux ne dirigera pas la rencontre amicale programmée lundi contre son ancien club, Boulazac. La Chorale avait prévu cette remise en rythme avant la reprise du championnat d’ELITE 2 et la réception de Nantes à la Halle André Vacheresse le 5 décembre pour la 13e journée.

Mais la question est désormais simple : qui prendra place sur le banc ? Comme révélé, tous les regards se tournent vers un homme : T.J. Parker, proche de Zoran Cvjetkovic, avec qui un accord de principe est déjà scellé.

Les négociations se poursuivent avec le Bayern

La difficulté est que le double champion de France est actuellement particulièrement responsabilisé au Bayern Munich, en l’absence de Gordon Herbert. Toujours head coach dimanche lors de la victoire bavaroise à Ulm, T.J. Parker est censé de nouveau enfiler le costume d’entraîneur principal mardi à Valence en EuroLeague. Il faut donc négocier avec le club champion d’Allemagne.

Reste à savoir si les discussions aboutiront rapidement pour permettre à la Chorale de repartir avec un nouveau visage sur le banc au moment de ré-embrayer en championnat.

Une période charnière pour la Chorale

Cette situation illustre une transition sportive délicate. Avec une reprise de compétition imminente et un staff potentiellement en recomposition, la Chorale de Roanne vit une séquence décisive, entre gestion d’urgence et préparation de l’avenir.