Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre

Rudy Gobert a encore pesé pour Minnesota, tandis que Sidy Cissoko a vécu sa première titularisation en NBA avec Portland. Plusieurs Français se sont illustrés dans une soirée riche en performances positives, avec notamment Bilal Coulibaly, Moussa Diabaté ou encore Maxime Raynaud.

Rudy Gobert domine les Wizards de Bilal Coulibaly

Dans la victoire de Minnesota contre Washington (120-109), Rudy Gobert a encore imposé sa loi dans la peinture. Face à des Wizards privés d’Alexandre Sarr (touché à un orteil), le pivot des Bleus a été un vrai chantier, avec 9 points à 4/5 au tir et 1/2 aux lancers, 15 rebonds (dont 7 offensifs), 3 passes et 1 contre. Minnesota, longtemps dominateur, a résisté au retour de Washington en fin de match, grâce à l’ancien Chalonnais Kyshawn George (18 points en deuxième mi-temps).

Rudy se retrouvait face à Bilal cette nuit 🇫🇷 @rudygobert27 : 9 PTS, 15 REB, 3 AST, 1 BLK

4-5 FG@Bilaal_6 : 13 PTS, 4 REB, 4 AST, 2 BLK

5-6 FG, 2-3 3PM Victoire des Wolves 109-120 pic.twitter.com/YunJehjvIZ — NBA France (@NBAFRANCE) November 20, 2025

En face, Bilal Coulibaly a livré une prestation complète. Solide en deuxième mi-temps, il termine avec 13 points à 5/6 au tir, 2/3 à 3-points et 1/1 aux lancers, 4 rebonds, 4 passes et 4 contres. Une ligne statistique très propre, même si l’agressivité a parfois manqué balle en main.

Sidy Cissoko, première titularisation avec Portland

Surprise à Portland : Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) était titulaire pour la première fois de sa carrière. Profitant de l’absence simultanée de Damian Lillard, Scoot Henderson et Jrue Holiday, le Français a tenu son rang au poste de meneur. En 22 minutes, il a inscrit 5 points (2/6 au tir dont 1/3 de loin), pris 6 rebonds et réussi 2 interceptions. Une nouvelle marque de confiance de Tiago Splitter.

Cependant, les Blazers ont perdu 122-121 face aux Chicago Bulls sur un 3-points sur le buzzer de Nikola Vucevic (27 points à 11/19 aux tirs). Rayan Rupert n’a pas joué.

NIKOLA VUCEVIC FOR THE WIN pic.twitter.com/Td53Bo2TMm — Steve Jones (@stevejones20) November 20, 2025

Moussa Diabaté proche d’un nouveau double-double

Avec Charlotte, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) continue d’enchaîner les performances sérieuses. Le pivot a frôlé le double-double avec 8 points, 12 rebonds (dont 7 offensifs) et 3 passes, même s’il a manqué d’adresse près du cercle (3/9 au tir, 2/3 aux lancers).

Moussa Diabaté's motor is next level pic.twitter.com/6cxHiL1jFJ — Richie (@richierandall) November 20, 2025

Maxime Raynaud continue d’avancer avec Sacramento

Profitant de l’absence de Domantas Sabonis, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) a bénéficié de 18 minutes de jeu et s’en est bien servi : 7 points à 3/5 au tir et 1/1 à 3-points et 4 rebonds. Il a même affiché le seul +/- positif de son équipe, meilleur que celui de Drew Eubanks.

Guerschon Yabusele en difficulté au tir

Avec New York, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a eu du temps de jeu (16 minutes) mais n’a pas trouvé la mire : 4 points à 2/7 au tir et 0/5 derrière l’arc, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre. Un début de saison encore en dents de scie. Quant à ses coéquipiers français, seul Mohamed Diawara a joué 2 minutes pour un contre.