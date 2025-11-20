Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre

NBA - Rudy Gobert et Sidy Cissoko ont marqué ce mercredi du 19 novembre en NBA, le premier dominant la raquette face aux Wizards de Bilal Coulibaly, le second connaissant sa première titularisation avec Portland.
|
00h00
Résumé
Écouter
Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre

Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago

Crédit photo : © Soobum Im-Imagn Images

Rudy Gobert a encore pesé pour Minnesota, tandis que Sidy Cissoko a vécu sa première titularisation en NBA avec Portland. Plusieurs Français se sont illustrés dans une soirée riche en performances positives, avec notamment Bilal Coulibaly, Moussa Diabaté ou encore Maxime Raynaud.

Rudy Gobert domine les Wizards de Bilal Coulibaly

Dans la victoire de Minnesota contre Washington (120-109), Rudy Gobert a encore imposé sa loi dans la peinture. Face à des Wizards privés d’Alexandre Sarr (touché à un orteil), le pivot des Bleus a été un vrai chantier, avec 9 points à 4/5 au tir et 1/2 aux lancers, 15 rebonds (dont 7 offensifs), 3 passes et 1 contre. Minnesota, longtemps dominateur, a résisté au retour de Washington en fin de match, grâce à l’ancien Chalonnais Kyshawn George (18 points en deuxième mi-temps).

En face, Bilal Coulibaly a livré une prestation complète. Solide en deuxième mi-temps, il termine avec 13 points à 5/6 au tir, 2/3 à 3-points et 1/1 aux lancers, 4 rebonds, 4 passes et 4 contres. Une ligne statistique très propre, même si l’agressivité a parfois manqué balle en main.

Sidy Cissoko, première titularisation avec Portland

Surprise à Portland : Sidy Cissoko (1,98 m, 21 ans) était titulaire pour la première fois de sa carrière. Profitant de l’absence simultanée de Damian Lillard, Scoot Henderson et Jrue Holiday, le Français a tenu son rang au poste de meneur. En 22 minutes, il a inscrit 5 points (2/6 au tir dont 1/3 de loin), pris 6 rebonds et réussi 2 interceptions. Une nouvelle marque de confiance de Tiago Splitter.

Cependant, les Blazers ont perdu 122-121 face aux Chicago Bulls sur un 3-points sur le buzzer de Nikola Vucevic (27 points à 11/19 aux tirs). Rayan Rupert n’a pas joué.

Moussa Diabaté proche d’un nouveau double-double

Avec Charlotte, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) continue d’enchaîner les performances sérieuses. Le pivot a frôlé le double-double avec 8 points, 12 rebonds (dont 7 offensifs) et 3 passes, même s’il a manqué d’adresse près du cercle (3/9 au tir, 2/3 aux lancers).

Maxime Raynaud continue d’avancer avec Sacramento

Profitant de l’absence de Domantas Sabonis, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) a bénéficié de 18 minutes de jeu et s’en est bien servi : 7 points à 3/5 au tir et 1/1 à 3-points et 4 rebonds. Il a même affiché le seul +/- positif de son équipe, meilleur que celui de Drew Eubanks.

Maxime RAYNAUD
Maxime RAYNAUD
7
PTS
4
REB
0
PDE
Logo NBA
OKC
113 99
SAC

Guerschon Yabusele en difficulté au tir

Avec New York, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) a eu du temps de jeu (16 minutes) mais n’a pas trouvé la mire : 4 points à 2/7 au tir et 0/5 derrière l’arc, 2 rebonds, 1 passe et 1 contre. Un début de saison encore en dents de scie. Quant à ses coéquipiers français, seul Mohamed Diawara a joué 2 minutes pour un contre.

NBA – Journée 20112025
20/11/2025
IND Indiana Pacers
127 118
CHA Charlotte Hornets
CLE Cleveland Cavaliers
104 114
HOU Houston Rockets
PHI Philadelphia 76ers
112 121
TOR Toronto Raptors
MIA Miami Heat
110 96
GSW Golden State Warriors
OKC Oklahoma City Thunder
113 99
SAC Sacramento Kings
MIN Minnesota Timberwolves
120 109
WAS Washington Wizards
NOP New Orleans Pelicans
118 125
DEN Denver Nuggets
DAL Dallas Mavericks
111 113
NYK New York Knicks
POR Portland Trail Blazers
121 122
CHI Chicago Bulls
Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Équipes nationales
00h00En plein combat contre la maladie, Achille Polonara est symboliquement nommé capitaine de l’Italie
Najib Chajiddine
3x3
00h00Najib Chajiddine, l’arbitre français à la finale mondiale du World Tour 3×3 à Bahreïn : « J’ai juste envie d’être à la hauteur »
Mike Benhamed, après un passage furtif à Levallois, pourrait rejoindre Mulhouse
NM1
00h00Mahes Montout blessé, les Mustangs Mulhouse avancent sur la piste Mike Benhamed
3x3
00h00[Interview croisée] Franck Seguela et Jules Rambaut, le difficile héritage olympique du 3×3 : « Avec Toulouse, on s’est quasiment fait tous seuls ! »
Babacar Mbye se rapproche du retour au jeu avec Boulazac
ELITE 2
00h00La Rochelle enfin avec son pivot champion de Pro B en titre ?
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Théo Maledon a porté le Real Madrid en sortie de banc face au Zalgiris Kaunas ce 20 novembre
EuroLeague
00h00Théo Maledon remporte un duel de légende avec Sylvain Francisco en EuroLeague
Laurent Prache revient sur l'éviction de Philippe Da Silva
Betclic ELITE
00h00Laurent Prache (Saint-Quentin) réagit à la mise en retrait de Philippe Da Silva : « Je suis triste car c’est un coach qui nous correspondait »
Francis Jordan a été le sélectionneur de l'équipe de France de 1988 à 1992
France
00h00Francis Jordane : des adieux emplis d’émotion à Arles-sur-Tech
EuroLeague
00h00Ultra-clutch contre Barcelone, comme Brice Dessert, Isaïa Cordinier s’évite « des suicides toute la journée demain »
1 / 0
Livenews NBA
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
NBA
00h00Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »
1 / 0