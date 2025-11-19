Recherche
FIBA Europe Cup

La JDA Dijon devient la première équipe française de l’histoire éliminée dès le premier tour de la FIBA Europe Cup !

Battue mardi soir par les modestes kosovars de Bashkimi, la JDA Dijon est désormais officiellement éliminée de la FIBA Europe Cup... Dix ans après la création de la compétition, c'est la première fois qu'un club français ne passe pas les portes du premier tour.
|
00h00
Résumé
La JDA Dijon devient la première équipe française de l’histoire éliminée dès le premier tour de la FIBA Europe Cup !

L’échec de la JDA Dijon de David Holston, sortie dès le premier tour de la FIBA Europe Cup

Crédit photo : FIBA

En se tirant une balle dans le pied à domicile mardi contre Bashkimi (84-93), alors qu’elle avait fait le plus dur en remportant ses trois matchs précédents, la JDA Dijon savait qu’elle n’était plus suspendue qu’à un fil pour son avenir européen.

Et il n’y a pas eu de miracle… Les résultats de ce mercredi sur les autres groupes ont enterré l’infime probabilité de voir la JDA arracher l’une des six places de meilleurs deuxièmes, avec son bilan équilibré (3v-3d) et son différentiel à peine positif (+1).

LIRE AUSSI

Un vrai camouflet pour l’équipe bourguignonne, surtout quand cela s’accorde à un démarrage poussif en Betclic ÉLITE (11e, avec cinq défaites en huit matchs) et que l’on effectue un rapide retour en arrière.

13 clubs français au premier tour jusque-là,
13 qualifications

Alors que la FIBA Europe Cup a été créé en 2015, jamais aucun club français n’avait été éliminé dès le premier tour ! Il y eut une finale franco-française, de nombreux beaux parcours (dont la JDA en demi-finale la saison dernière), quelques défaites plus anonymes en playoffs mais jamais une telle sortie de route, sur 13 tentatives jusque-là.

« C’est plus que de la déception », admettait mardi Laurent Legname au micro du Bien Public. « Je tiens à m’excuser avec mon staff pour la prestation proposée défensivement. Quand on prend 93 points contre cette équipe-là, on n’a pas grand-chose à espérer. On ne mérite pas grand-chose, tout simplement. »

Le 13/13 français au premier tour de la FIBA Europe Cup avant Dijon :

  • 2015/16 : ASVEL, Chalon et Le Havre qualifiés
  • 2016/17 : Nanterre, Chalon, Gravelines et Pau qualifiés
  • 2017/18 : Le Portel qualifié
  • 2022/23 : Cholet qualifié
  • 2023/24 : Gravelines qualifié
  • 2024/25 : Dijon, Cholet et Le Portel qualifiés
Dijon
Dijon
Commentaires

lulutoutvert
surement la faute de Gavin Ware et son surpoids. nan je déconne. C'est quand même honteux.
supalexisss- Modifié
Je rejoins elan71 sur la difficulté du groupe de la JDA. mais je pense malgré tout que Dijon devait passer. Ne pas aussi oublier que Narace n'a participé qu'à la moitié des rencontres tout comme Bibbins, 2 joueurs majeurs de l'effectif.
fanfan21
Vue la prestation d'hier soir on ne mérite pas de continuer......
fanfan21
Vue la prestation d'hier soir..... on ne mérite pas de continuer......
elandu71
Aprés Dijon était dans le groupe le plus difficile de la compétition. Je pense que c'était l'un des plus difficile de l'histoire à ce stade de cette CE.
crossbar89
Cet article n'a aucune consistance si on n'analyse pas les causes de cette situation qui sont majoritairement le résultat d'un recrutement médiocre à ce niveau. Ce tromper à ce point c'est surprenant. Pour mémoire Dijon à la 7éme masse salariale devant Nanterre, Cholet, Nancy...
