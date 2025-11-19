La JDA Dijon devient la première équipe française de l’histoire éliminée dès le premier tour de la FIBA Europe Cup !

En se tirant une balle dans le pied à domicile mardi contre Bashkimi (84-93), alors qu’elle avait fait le plus dur en remportant ses trois matchs précédents, la JDA Dijon savait qu’elle n’était plus suspendue qu’à un fil pour son avenir européen.

Et il n’y a pas eu de miracle… Les résultats de ce mercredi sur les autres groupes ont enterré l’infime probabilité de voir la JDA arracher l’une des six places de meilleurs deuxièmes, avec son bilan équilibré (3v-3d) et son différentiel à peine positif (+1).

Un vrai camouflet pour l’équipe bourguignonne, surtout quand cela s’accorde à un démarrage poussif en Betclic ÉLITE (11e, avec cinq défaites en huit matchs) et que l’on effectue un rapide retour en arrière.

13 clubs français au premier tour jusque-là,

13 qualifications

Alors que la FIBA Europe Cup a été créé en 2015, jamais aucun club français n’avait été éliminé dès le premier tour ! Il y eut une finale franco-française, de nombreux beaux parcours (dont la JDA en demi-finale la saison dernière), quelques défaites plus anonymes en playoffs mais jamais une telle sortie de route, sur 13 tentatives jusque-là.

« C’est plus que de la déception », admettait mardi Laurent Legname au micro du Bien Public. « Je tiens à m’excuser avec mon staff pour la prestation proposée défensivement. Quand on prend 93 points contre cette équipe-là, on n’a pas grand-chose à espérer. On ne mérite pas grand-chose, tout simplement. »

Le 13/13 français au premier tour de la FIBA Europe Cup avant Dijon :