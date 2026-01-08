Recherche
NBA

Jeremy Sochan minimise l'altercation avec Jarred Vanderbilt

L'ailier des Spurs Jeremy Sochan a relativisé l'incident survenu avec Jarred Vanderbilt après la victoire 107-91 de San Antonio face aux Lakers, qualifiant l'échange de "poli" malgré le geste du joueur adverse.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jeremy Sochan minimise l'altercation avec Jarred Vanderbilt

Jeremy Sochan avant l’altercation avec Vanderbilt

Crédit photo : © Daniel Dunn-Imagn Images

Jeremy Sochan a choisi de dédramatiser l’altercation qui l’a opposé à Jarred Vanderbilt mercredi soir au Frost Bank Center. Après la victoire des Spurs face aux Lakers (107-91), l’ailier de San Antonio s’est retrouvé au cœur d’un incident impliquant le joueur de Los Angeles, qui lui a donné un coup de doigt au visage après le buzzer final.

Un échange verbal qui dégénère rapidement

« J’ai dû lui dire quelque chose pendant le match, et ce n’était peut-être pas très gentil », a expliqué Sochan. « Il a dû mal le prendre et m’a dit de le voir après le match. Alors, je l’ai fait. Et nous avons juste eu un échange poli. J’étais, je pense, intact et très joyeux et l’autre personne ne l’était pas. Ouais, il n’était tout simplement pas émotionnellement stable à ce moment-là. Donc, c’est quelque chose sur quoi il doit travailler. C’est juste la vie. »

L’incident s’est produit alors que les équipes quittaient le terrain. Après un bref échange de mots, De’Aaron Fox des Spurs s’est interposé pour désamorcer la situation. Malgré l’intervention du meneur, Vanderbilt a rapidement frappé Sochan au visage avec son index gauche. Julian Champagnie a immédiatement poussé Vanderbilt tandis que plusieurs joueurs, dont Luka Dončić et Jaxson Hayes, sont intervenus pour calmer les esprits.

Sochan retrouve du temps de jeu malgré l’incertitude

Sur le terrain, Sochan a contribué à la victoire avec 6 points à 2/2 aux tirs et une passe décisive en 11 minutes. Cette performance intervient lors de son deuxième match consécutif après avoir été écarté des rotations lors des quatre rencontres précédentes. L’entraîneur Mitch Johnson s’est montré satisfait : « Je pense qu’il s’est battu comme un fou, a fait du bon travail offensivement, a pris les tirs qui se présentaient à lui, et il était dans le rythme, il les a mis. »

Alors que la trade deadline NBA approche, Sochan a admis essayer d’éviter de penser à un avenir potentiel loin de San Antonio. « Quand je pense à toute ma vie, j’ai déménagé partout. J’ai quitté la maison à 15 ans, et c’est la première fois que je suis quelque part depuis plus d’un an depuis. C’est ma maison. J’ai l’impression d’avoir versé beaucoup de sang et de sueur ici pour cette ville », a-t-il confié, soulignant son attachement aux Spurs malgré l’incertitude qui plane sur son avenir.

PROFIL JOUEUR
Jeremy SOCHAN
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 203 cm
Âge: 22 ans (20/05/2003)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
5
#332
REB
3,1
#246
PD
1,2
#300
NBA
NBA
NBA

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
