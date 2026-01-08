Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Un ancien joueur d’Évreux revient au Zenit Saint-Pétersbourg

Russie - Xavier Moon retrouve le Zenit Saint-Pétersbourg avec un contrat courant jusqu’en 2027. Il revient après une grave blessure au genou qui l'a éloigné des terrains durant plusieurs mois.
|
00h00
Résumé
Écouter
Un ancien joueur d’Évreux revient au Zenit Saint-Pétersbourg

Xavier Moon est de retour au Zenit Saint-Pétersbourg

Crédit photo : Zenit Saint-Pétersbourg

Xavier Moon (1,88 m, 31 ans) est officiellement de retour au Zenit St. Petersburg. Le meneur américain s’est engagé avec le club russe jusqu’à la fin de la saison 2026/2027. Un choix fort du Zenit, qui a finalement tranché entre Xavier Rathan-Mayes (1,93 m, 31 ans) et lui pour renforcer sa ligne arrière comme un remplaçant de Nenad Dimitrijevic, avec la volonté de sécuriser le poste de meneur sur le moyen terme.

Un retour attendu après une grave blessure

Déjà passé par Zenit Saint-Pétersbourg la saison dernière, Xavier Moon avait vu son exercice brutalement stoppé en janvier par une grave blessure au genou. Avant cet arrêt, le meneur alabamien tournait à 13,5 points, 4 rebonds et 5 passes décisives de moyenne en 24 matchs disputés en VTB League, s’imposant comme une pièce importante de l’effectif. Il retrouve donc un environnement qu’il connait bien.

Un passage discret en Pro B à Évreux

Avant de construire une carrière internationale solide, Xavier Moon avait connu les joutes de la Pro B française. Passé par ALM Évreux lors de la saison 2017-2018, le rookie américain n’avait pas laissé un souvenir impérissable en Normandie. En huit rencontres, il affichait 9 points à 45%, 2,6 rebonds et 4,3 passes décisives pour 10,6 d’évaluation, avant une blessure aux adducteurs puis une rupture de contrat, remplacé par Jerrold Brooks.

Le rookie Xavier Moon à Évreux (photo : ALM Évreux)

Une carrière internationale bien remplie

Depuis cet épisode, l’ex-Ébroïcien a tracé sa route loin de la France. Xavier Moon a multiplié les expériences de haut niveau : Russie, NBA (Los Angeles Clippers), G-League, Canada et Israël. C’est surtout au Canada qu’il s’est bâti une solide réputation, devenant triple MVP en titre du championnat CEBL en 2019, 2020 et 2021, une performance rare qui témoigne de sa constance et de son leadership.

Le Zenit bien placé en VTB League

Actuellement quatrième de VTB League avec un bilan de 12 victoires pour 6 défaites, le Zenit poursuit ses ambitions nationales. Le prochain rendez-vous est fixé au 11 janvier face à Avtodor Saratov. Pour rappel, l’effectif compte également Andre Roberson, ancien joueur NBA passé par Cholet et l’ASVEL la saison dernière.

LIRE AUSSI
Russie
Russie
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
À l’étranger
00h00Un ancien joueur d’Évreux revient au Zenit Saint-Pétersbourg
Aurore Vitré dégringole au classement de NM1 suite à une nouvelle sanction extrasportive
NM1
00h00Six points de pénalité (3+3) infligés à Vitré : la FFBB sanctionne très lourdement l’Aurore !
ELITE 2
00h00ITW Jean-Baptiste Lecrosnier (Caen) : « Bourg, c’était absolument génial mais j’avais cette volonté de redevenir coach ! »
Antetokounmpo porte le maillot des Bucks depuis sa draft en 2013
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ne demandera aucun trade des Bucks
EuroCup
00h00La JL Bourg première équipe qualifiée pour les playoffs de l’EuroCup
NM1
00h00Après « un épisode profondément choquant », Tim Eboh s’est éloigné des terrains : « Je me bats chaque jour pour me reconstruire »
ELITE 2
00h00Bastien Pinault, le récit introspectif : « À 1 200 euros par mois, je me posais beaucoup de questions sur ma carrière »
Daniil Kasatkin à sa sortie de l'avion pour son retour en Russie
France
00h00Daniil Kasatkin échangé contre Laurent Vinatier : le basketteur russe libéré après six mois de détention en France
Betclic ELITE
00h00Mathieu Boyer de nouveau blessé au poignet : Le Portel recherche un pigiste médical
Leaders Cup
00h00Plus qu’un billet en jeu pour la Leaders Cup : qui sera le dernier club présent au Futuroscope ?
1 / 0
Livenews NBA
Deux franchise players habitués du All Star Game
NBA
00h00All-Star Game 2026 : Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo dominent le premier vote des fans
McCollum avait rejoint les Wizards l'été dernier
NBA
00h00CJ McCollum s’exprime sur son trade avec Trae Young
Jeremy Sochan avant l'altercation avec Vanderbilt
NBA
00h00Jeremy Sochan minimise l’altercation avec Jarred Vanderbilt
Antetokounmpo porte le maillot des Bucks depuis sa draft en 2013
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo ne demandera aucun trade des Bucks
Le King a déjà croisé la route de Jalen Johnson a plusieurs reprises
NBA
00h00LeBron James compare Jalen Johnson à Scottie Pippen
NBA
00h00Penda en double-double, Diabaté au rebond, Coulibaly encore à 18 points
NBA
00h00Victor Wembanyama et les Spurs dominent les Lakers malgré le triple-double de Luka Doncic
Isiah Stewart et Caris LeVert sur le tir d'Ayo Dosunmu
NBA
00h00Isaiah Stewart explose face aux Bulls, les Pistons s’imposent malgré les absences
SGA face au Jazz
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander inscrit 46 points et sauve le Thunder face au Jazz en prolongation
LeBron James sur le banc face aux San Antonio Spurs
NBA
00h00LeBron James forfait contre les Spurs à cause de plusieurs blessures
1 / 0