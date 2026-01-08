Un ancien joueur d’Évreux revient au Zenit Saint-Pétersbourg

Xavier Moon (1,88 m, 31 ans) est officiellement de retour au Zenit St. Petersburg. Le meneur américain s’est engagé avec le club russe jusqu’à la fin de la saison 2026/2027. Un choix fort du Zenit, qui a finalement tranché entre Xavier Rathan-Mayes (1,93 m, 31 ans) et lui pour renforcer sa ligne arrière comme un remplaçant de Nenad Dimitrijevic, avec la volonté de sécuriser le poste de meneur sur le moyen terme.

OFFICIAL: Xavier Moon is back to Zenit! Contract runs through the end of the 2026/27 season 🌝🩵 pic.twitter.com/w7n1S12C6u — Zenit Basketball Club (@zenitbasket) January 8, 2026

Un retour attendu après une grave blessure

Déjà passé par Zenit Saint-Pétersbourg la saison dernière, Xavier Moon avait vu son exercice brutalement stoppé en janvier par une grave blessure au genou. Avant cet arrêt, le meneur alabamien tournait à 13,5 points, 4 rebonds et 5 passes décisives de moyenne en 24 matchs disputés en VTB League, s’imposant comme une pièce importante de l’effectif. Il retrouve donc un environnement qu’il connait bien.

Un passage discret en Pro B à Évreux

Avant de construire une carrière internationale solide, Xavier Moon avait connu les joutes de la Pro B française. Passé par ALM Évreux lors de la saison 2017-2018, le rookie américain n’avait pas laissé un souvenir impérissable en Normandie. En huit rencontres, il affichait 9 points à 45%, 2,6 rebonds et 4,3 passes décisives pour 10,6 d’évaluation, avant une blessure aux adducteurs puis une rupture de contrat, remplacé par Jerrold Brooks.

Une carrière internationale bien remplie

Depuis cet épisode, l’ex-Ébroïcien a tracé sa route loin de la France. Xavier Moon a multiplié les expériences de haut niveau : Russie, NBA (Los Angeles Clippers), G-League, Canada et Israël. C’est surtout au Canada qu’il s’est bâti une solide réputation, devenant triple MVP en titre du championnat CEBL en 2019, 2020 et 2021, une performance rare qui témoigne de sa constance et de son leadership.

Le Zenit bien placé en VTB League

Actuellement quatrième de VTB League avec un bilan de 12 victoires pour 6 défaites, le Zenit poursuit ses ambitions nationales. Le prochain rendez-vous est fixé au 11 janvier face à Avtodor Saratov. Pour rappel, l’effectif compte également Andre Roberson, ancien joueur NBA passé par Cholet et l’ASVEL la saison dernière.