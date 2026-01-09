Recherche
NBA

Deni Avdija brille avec 41 points face aux Rockets dans une victoire sur le fil

Deni Avdija a livré une performance exceptionnelle avec 41 points lors de la victoire des Blazers face aux Rockets (103-102). L'ailier confirme sa montée en puissance et s'impose comme un candidat sérieux au All-Star Game.
00h00
Deni Avdija brille avec 41 points face aux Rockets dans une victoire sur le fil

Avdija possède un dossier sérieux pour le All Star Game

Crédit photo : © Jaime Valdez-Imagn Images

Les Portland Trail Blazers ont arraché une victoire spectaculaire face aux Houston Rockets (103-102) dans un match qui s’est joué à un dixième de seconde près. Au cœur de ce succès, Deni Avdija a livré la performance de sa saison avec 41 points, dominant de bout en bout une défense réputée parmi les meilleures de la NBA.

Un duel au sommet entre Avdija et Durant

L’ailier israélien a remporté son duel face à Kevin Durant dans un affrontement de haute volée. Alors que « KD » terminait avec 37 points à 14/26 au tir, Avdija répondait avec 41 points à 13/24 au tir et un remarquable 13/15 aux lancers-francs. L’ancien joueur du Real Madrid a particulièrement brillé par son agressivité vers le cercle, enchaînant les lay-ups et provoquant de nombreuses fautes.

Le moment clé est survenu dans la dernière minute, quand Avdija a inscrit un and-1 crucial face à Kevin Durant, donnant deux possessions d’avance aux Blazers. Ce panier s’est avéré décisif pour contrer le retour des Rockets, qui ont passé toute la seconde mi-temps à courir après le score.

Deni AVDIJA
Deni AVDIJA
41
PTS
6
REB
2
PDE
Logo NBA
POR
103 102
HOU

Une fin de match haletante qui tourne court

Les dernières secondes ont offert un scénario digne d’un thriller. Après deux lancers-francs de Durant ramenant Houston à un point, Shaedon Sharpe (20 points, 3 passes) a manqué sa remise en jeu. Kevin Durant a alors tenté un tir à mi-distance face à Avdija et Rayan Rupert, mais sa tentative est tombée courte.

Tari Eason a bien récupéré le rebond offensif pour remettre le ballon dans le cercle, mais les arbitres ont annulé le panier après visionnage vidéo. Le joueur des Rockets avait encore le ballon en main quand le buzzer a retenti, privant Houston d’une victoire qui semblait acquise.

Cette quatrième victoire consécutive permet aux Blazers de se rapprocher du Top 8 de la conférence Ouest et de consolider leur position dans la course au play-in. Avec des moyennes de plus de 26 points, 7 rebonds et 7 passes cette saison, Deni Avdija confirme sa montée en puissance et s’impose désormais comme un candidat sérieux pour le All-Star Game. L’ailier de Portland a clairement changé de dimension et fait partie des joueurs les plus en forme de la NBA actuellement.

NBA
NBA
bouma
Un article sur un match qui a eu lieu, il y a plus de 24h . Très réactif ,Be Basket !
