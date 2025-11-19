Le cinq majeur du mois d’octobre en Espoirs ÉLITE, avec trois vice-champions d’Europe U18

Pour eux aussi la saison bat son plein, en parallèle de leurs homologues chez les adultes. Les Espoirs de moins de 21 ans arrivent eux aussi bientôt aux deux mois de compétition. Mais un seul mois complet a été disputé, celui d’octobre. Suffisant pour délivrer les premières récompenses individuelles mensuelles. À savoir le premier cinq de la saison du championnat Espoirs ÉLITE, incluant l’ensemble des matchs disputés jusqu’au 31 octobre.

Le roster de l’équipe de France U18 présent en force

Ce cinq majeur comprend des joueurs de cinq équipes différentes, mais trois d’entre eux sont reliés par le même point commun : ils ont participé à l’EuroBasket U18 à Belgrade cet été, terminant médaillés d’argent dans une finale cruellement perdue contre l’Espagne. Alors que les meilleurs de ce groupe mené par Élise Prodhomme performent déjà en professionnel (Hugo Yimga-Moukouri, Maxence Lemoine, Adam Atamna), les autres continuent à s’aguerrir en Espoirs. Voici le cinq majeur d’octobre proposé par la LNB :

Maïdy Douglas (Nanterre) : 24,0 points et 4,4 passes décisives en 30 minutes, pour 24 d’évaluation

(Nanterre) : 24,0 points et 4,4 passes décisives en 30 minutes, pour 24 d’évaluation Bastien Grasshoff (Le Mans) : 21,0 points, 4,5 rebonds et 4,8 passes décisives en 28 minutes, pour 21 d’évaluation

(Le Mans) : 21,0 points, 4,5 rebonds et 4,8 passes décisives en 28 minutes, pour 21 d’évaluation Tom Audry (Dijon) : 13,4 points, 5,6 rebonds et 6,6 passes décisives en 25 minutes, pour 18 d’évaluation

(Dijon) : 13,4 points, 5,6 rebonds et 6,6 passes décisives en 25 minutes, pour 18 d’évaluation Sublime Gbiegba (Cholet) : 13,8 points, 7,0 rebonds et 4,0 passes décisives en 32 minutes, pour 20 d’évaluation

(Cholet) : 13,8 points, 7,0 rebonds et 4,0 passes décisives en 32 minutes, pour 20 d’évaluation Jahel Trèfle (Strasbourg) : 16,0 points, 7,4 rebonds et 1,4 contre en 27 minutes

Ce cinq majeur récompense forcément les meilleures équipes du championnat. Cinq des six premiers du classement sont en effet représentés, avec comme seul oublié l’AS Monaco. Les Choletais ne sont pas représentés par leur meilleur marqueur Julien Wilamowski ou leur leader incontesté Aaron Towo-Nansi, mais bien par Sublime Gbiegba. La meilleure évaluation – et meilleur marqueur – du championnat est récompensé (Maïdy Douglas), tout comme le meilleur passeur (Tom Audry) ou celui qui provoque le plus de lancers-francs (Bastien Grasshoff).

Ce qui donne un cinq majeur équilibré, et à n’en pas douter performant. Ces premières performances donnent un aperçu des futures trajectoires : certains vont pouvoir bientôt viser une place chez les pros, d’autres doivent continuer à confirmer chez les jeunes.