Espoirs ELITE

Le cinq majeur du mois d’octobre en Espoirs ÉLITE, avec trois vice-champions d’Europe U18

Espoirs ÉLITE - Le cinq majeur du mois d'octobre chez les juniors a été nominé par la LNB, récompensant cinq jeunes joueurs qui ont performé dans leur catégorie, pour peut-être bientôt prétendre à une place chez les pros.
00h00
Le cinq majeur du mois d’octobre en Espoirs ÉLITE, avec trois vice-champions d’Europe U18

Les deux collègues de la génération 2007 Jahel Trèfle et Bastien Grasshoff ont posé cet été à Belgrade

Crédit photo : FIBA

Pour eux aussi la saison bat son plein, en parallèle de leurs homologues chez les adultes. Les Espoirs de moins de 21 ans arrivent eux aussi bientôt aux deux mois de compétition. Mais un seul mois complet a été disputé, celui d’octobre. Suffisant pour délivrer les premières récompenses individuelles mensuelles. À savoir le premier cinq de la saison du championnat Espoirs ÉLITE, incluant l’ensemble des matchs disputés jusqu’au 31 octobre.

Le roster de l’équipe de France U18 présent en force

Ce cinq majeur comprend des joueurs de cinq équipes différentes, mais trois d’entre eux sont reliés par le même point commun : ils ont participé à l’EuroBasket U18 à Belgrade cet été, terminant médaillés d’argent dans une finale cruellement perdue contre l’Espagne. Alors que les meilleurs de ce groupe mené par Élise Prodhomme performent déjà en professionnel (Hugo Yimga-Moukouri, Maxence Lemoine, Adam Atamna), les autres continuent à s’aguerrir en Espoirs. Voici le cinq majeur d’octobre proposé par la LNB :

  • Maïdy Douglas (Nanterre) : 24,0 points et 4,4 passes décisives en 30 minutes, pour 24 d’évaluation
  • Bastien Grasshoff (Le Mans) : 21,0 points, 4,5 rebonds et 4,8 passes décisives en 28 minutes, pour 21 d’évaluation
  • Tom Audry (Dijon) : 13,4 points, 5,6 rebonds et 6,6 passes décisives en 25 minutes, pour 18 d’évaluation
  • Sublime Gbiegba (Cholet) : 13,8 points, 7,0 rebonds et 4,0 passes décisives en 32 minutes, pour 20 d’évaluation
  • Jahel Trèfle (Strasbourg) : 16,0 points, 7,4 rebonds et 1,4 contre en 27 minutes

Ce cinq majeur récompense forcément les meilleures équipes du championnat. Cinq des six premiers du classement sont en effet représentés, avec comme seul oublié l’AS Monaco. Les Choletais ne sont pas représentés par leur meilleur marqueur Julien Wilamowski ou leur leader incontesté Aaron Towo-Nansi, mais bien par Sublime Gbiegba. La meilleure évaluation – et meilleur marqueur – du championnat est récompensé (Maïdy Douglas), tout comme le meilleur passeur (Tom Audry) ou celui qui provoque le plus de lancers-francs (Bastien Grasshoff).

Ce qui donne un cinq majeur équilibré, et à n’en pas douter performant. Ces premières performances donnent un aperçu des futures trajectoires : certains vont pouvoir bientôt viser une place chez les pros, d’autres doivent continuer à confirmer chez les jeunes.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
bl4ckline
Maidy Douglas vrai talent
ninolenoir
Bastien Grasshoff fait une excellente impression à chaque fois qu'il rentre en jeu avec les pros. Il joue très juste, est adroit, un profil un peu old school, des qualités basket plutôt que des qualités athlétiques.
