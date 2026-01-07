Mathis Courbon bat son record de points en NCAA avec Murray State

Il était l’un des symboles de l’exode des jeunes prospects français vers la NCAA l’été dernier. Mathis Courbon, sorti du centre de formation de Roanne, commence à se mettre en valeur au sein de la compétition universitaire. Le poste 2 a prouvé qu’il était un scoreur contre l’université de Bradley, en marquant 16 points en 20 minutes, le tout avec un pourcentage de réussite très propre : 6/8 au tir dont 4/5 à 3-points. Au rebond aussi, le natif de Lyon a signé son record de la saison, avec 7 prises sous le panier.

Murray State reçu cinq sur cinq pour lancer sa saison régulière

Un ensemble qui donne une vue globale de ce dont est capable l’ancien pensionnaire de Pro B, où il a participé à 24 matchs avec la Chorale la saison passée. Jusqu’ici, l’international U18 à l’EuroBasket 2023 n’avait jamais dépassé la barre des 12 points depuis son arrivée en NCAA et était resté en dessous des 10 points sur les six dernières rencontres. Recruté à prix fort par les Racers, il tourne à 5,8 points à 50% de réussite aux tirs dont 44,8% à 3-points, 2,4 rebonds et 1,3 passe décisive en 18 minutes après 16 rencontres. Arrière de grande taille réputé pour la qualité de son tir, celui qui a connu l’ANGT avec l’ASVEL gagne en confiance dans le système étasunien. De quoi contribuer au bon début de saison régulière de Murray State dans la Missouri Valley Conference (MVC), avec 5 victoires en 5 matches.

🇫🇷 Mathis Courbon

6’6” Freshman Guard | Murray State Racers (NCAA) Another very efficient outing from the French freshman in Missouri Valley Conference play. 🏀 vs Bradley — Jan 4, 2026 (W 86–66)

• PTS: 16 (career-high in MVC)

• FG: 6–8 (75%)

• 3PT: 4–5 (80%)

• FT: 0–0 📊… pic.twitter.com/DLaogqprWi — Scouting lab (@scouting_lab) January 5, 2026

Roman Domon plus discret sur ce match, mais plus en réussite globalement

Lui aussi était en France il y a peu encore : l’ancien Gravelinois Roman Domon (2,07 m, 20 ans). Élu « Freshman of the Week » deux fois en décembre, l’ailier de 2,07 m s’est moins montré que son compatriote sur ce match, avec 6 points et 7 rebonds, mais sa première partie de saison est une satisfaction.

Le joueur élu dans le meilleur cinq de l’Euro U20 cet été a notamment inscrit 20 points le 21 décembre et a atteint la barre des 10 points lors de onze des seize matchs auxquels il a participé. Il est le troisième meilleur marqueur de l’effectif avec 12 points à 52,4%, en plus de 4,8 rebonds et 1,6 passe décisive en moins de 21 minutes.

Face aux modestes Evansville Purple Aces, toujours sans victoire dans la MVC, Murray State compte enchaîner en ce milieu de semaine, en espérant un bon match de son duo de Français.