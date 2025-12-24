Recherche
NCAA

Déjà deux récompenses obtenues par Roman Domon lors de ses débuts en NCAA

NCAA - Après un mois et demi de compétition, Roman Domon a déjà obtenu deux récompenses pour ses débuts en NCAA avec Murray State : celles de "Freshman of the week", grâce à ses belles performances.
00h00
Déjà deux récompenses obtenues par Roman Domon lors de ses débuts en NCAA

Roman Domon sous ses nouvelles couleurs

Crédit photo : Murray State MBB

Des nouvelles de Roman Domon (2,07 m, 20 ans). Après avoir fait tout son cursus dans le système de formation français, l’ancien de Gravelines-Dunkerque fait ses débuts en NCAA, avec l’université de Murray State. Et pour l’instant tout se passe très bien, autant sur le plan individuel que collectif. Les Racers ont remporté 10 de leurs 13 premiers matchs lors des tournois de début de saison. Ils ont actuellement un bilan de 10-3 au global, et de 2-0 face aux équipes de leur conférence, ce qui les place en première place ex-aequo de la Missouri Valley Conference. Si bien que ESPN les classe avec le 3e meilleur index de la conférence (sur 12 équipes).

Des débuts réussis

Domon, de son côté, est le troisième meilleur marqueur de l’équipe. Sur ses 13 premiers matchs, il compile 12,7 points à 54,2% aux tirs (dont 38,5,% à 3-points), 5,2 rebonds, 1,5 passe décisive et 1,0 interception en 21 minutes de moyenne. Avec ces performances, il se positionne parmi les 24 meilleurs freshmen (=rookies) du pays à cumuler au moins 10 points et 5 rebonds par match. La transition est forcément plus facile pour lui qui a déjà une saison professionnelle et demi dans les jambes. Même si un temps d’adaptation est toujours nécessaire pour s’acclimater au rythme et au style de jeu américain. Sa dernière sortie prouve qu’il est désormais acclimaté.

L’Amiénois vient de réussir un match à 20 points à 4/5 aux tirs (et 11/14 aux lancers-francs), avec 3 rebonds, 1 passe décisive et 2 interceptions en 24 minutes, dans la victoire des Racers chez Valparaiso. C’est le meilleur match de Domon en NCAA pour l’instant. Mieux que ça, c’est la première fois depuis 2019 qu’un freshman de Murray State dépasse la barre des 20 points. Il n’est que le neuvième de l’histoire à y parvenir. Le tout avec des excellents pourcentages, comme depuis le début de saison.

Déjà deux récompenses

Si bien que le champion d’Europe U20 a été récompensé. Pour la deuxième fois de la saison et du mois de décembre, Domon a été élu “Freshman of the week” de la Missouri Valley Conference. Donc le meilleur débutant de sa conférence pendant deux semaines. Des récompenses qui pourraient en amener d’autres. Domon est bien parti pour obtenir celle du mois de décembre. Son jeu (et son look) “à l’ancienne” séduisent outre-atlantique. L’ex-protégé de Jean-Christophe Prat se classe actuellement deuxième chez les freshmen de la MVC pour les points et les rebonds. Son compatriote Mathis Courbon a lui un peu plus de mal, avec 5,2 points de moyenne pour un temps de jeu quasiment similaire (18 minutes par match).

NCAA
NCAA
chriher
C'est bien mais c'est quand même un freshman avec 2 ans de plus que la plupart.
