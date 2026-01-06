Monaco dépasse de nouveau la barre des 100, l’ASVEL perd ses moyens dans le dernier quart

Monaco 101 – 84 Partizan Belgrade

Depuis le 26 décembre, l’AS Monaco dépasse la barre des 100 points marqués sur plus de la moitié de ses matchs. En EuroLeague, c’est arrivé cinq fois lors des huit derniers matchs. Après un début de saison plus timide, quelque chose a cliqué dans l’attaque monégasque, qui colle des cartons à toutes les défenses. Si bien que la Roca Team est tout simplement devenue l’attaque la plus prolifique de l’EuroLeague (90,7 points de moyenne), et la deuxième meilleure derrière l’Olympiakos quand on le rapporte au nombre de possessions et d’autres statistiques avancées (122,4 d’Offensive Rating).

Ce mardi 6 janvier, c’est la lanterne rouge du Partizan Belgrade, aussi pire défense de l’EuroLeague (123,2 de Defensive Rating) qui en a forcément fait les frais. Un effectif décimé, pas non plus aidé par les galères internes, et qui n’a toujours pas trouvé de liant depuis l’arrivée de Joan Peñarroya sur le banc le 23 décembre. Ils n’ont pas pu résister à la force de frappe monégasque, qui leur avait déjà collé 54 points à la mi-temps, grâce notamment à leurs intérieurs.

Les joueurs du Rocher ont ensuite seulement eu à continuer sur leur lancée, avec les ailiers et extérieurs qui ont pris le relais. Pour cela, l’effort collectif a été mis à contribution. Tous les joueurs sur la feuille de match ont marqué entre 3 et 14 points, y compris Juhann Begarin et Terry Tarpey, qui ont eu leur chance.

Les hommes de Vassilis Spanoulis ont encore une fois dépassé les 20 passes décisives (22), et se sont dotés d’une excellente réussite à 3-points (15/25 soit 60% !). Ce dernier était forcément satisfait de ses hommes après la rencontre, auprès de l’EuroLeague TV : « C’est un bon match après une semaine de pause. On a bien joué des deux côtés du terrain. Quand on se partage la balle et qu’on joue ensemble, on n’est pas la même équipe… Je suis satisfait de ce que j’ai vu. »

ASVEL 69 – 80 Real Madrid

