EuroCup

Amine Noua de nouveau performant en EuroCup, malgré une défaite contre une équipe en difficulté

EuroCup - Arrivé début novembre à l'Aris Salonique, Amine Noua enchaîne les belles performances. Cette fois, c'est en EuroCup que l'ancien joueur de l'ASVEL s'est montré, en compilant 23 points et 9 rebonds. Le poste 4 n'a pas pu empêcher la défaite des siens face à Manresa, pourtant pas dans sa meilleure forme.
00h00
Amine Noua de nouveau performant en EuroCup, malgré une défaite contre une équipe en difficulté

Amine Noua est très efficace au scoring sur ce début d’année 2026

Crédit photo : ARIS B.C.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Amine Noua (2,02 m, 28 ans) avec l’Aris Salonique. Deux jours après avoir été performance contre une équipe EuroLeague, l’Olympiakos, face à qui il a réalisé un double-double (20 points et 11 rebonds), l’international Français aux 10 sélections s’est une nouvelle fois illustré dans une défaite. Il a cumulé 23 points à 9/18 aux tirs et 9 rebonds en 36 minutes.

Cette fois, c’est Manresa qui se dressait devant l’homme aux 268 rencontres avec l’ASVEL et ces coéquipiers. Les Espagnols restaient sur trois défaites de rang, dont deux avec un écart pour le moins imposant (-27 contre Valence en championnat et -36 en EuroCup contre l’Hapoel Jérusalem), mais ça n’a pas empêché les Catalans de surprendre leur adversaire du soir (113-99), qui jouait encore sans l’international français Hugo Benitez (1,92 m, 24 ans).

Un pic à 27 points à la mi-décembre pour Noua

Avec cette nouvelle performance, Amine Noua confirme sa tendance : il aime les matchs face aux écuries européennes. Dans le Top 15 au scoring (15,1 points de moyenne), il impressionne aussi en championnat grec avec 17 points de moyenne, de quoi attirer le regard de clubs d’EuroLeague.

En treize rencontres sous le maillot jaune et noir, l’ancien joueur du Fenerbahce n’est resté que 3 fois sous la barre des 10 points. Les deux premières à son arrivée en novembre, la dernière fin décembre face au Cedevita Olimpija, le club du prospect Cameron Houindo.

Un ancien de Betclic Elite performe aussi à l’Aris

Lui aussi a foulé les parquets de Betclic ELITE et affole les compteurs. L’ancien limougeaud Bryce Jones (1,83 m, 31 ans). L’ex-meneur du CSP est huitième de la compétition européenne à l’évaluation (19,2) et est sixième au scoring, avec 17,5 points par match et a même été Élu co-MVP de la première journée d’EuroCup, début octobre.

Comme son coéquipier Amine Noua, l’Américain est performant sur la scène européenne, mais pas que. Avec 25 points contre le Kolossos Rhodes de Milban Barbitch, 18 contre le PAOK ou encore 19 contre l’AEK, ses moyennes sont solides en championnat : 15,4 points et presque 5 passes.

Prochain déplacement européen pour les deux anciens du championnat de France : mercredi prochain face au leader du Groupe A, l’Hapoel Jérusalem. Un nouveau coup d’éclat à venir ?

