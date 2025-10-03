Recherche
EuroCup

Un ancien joueur du Limoges CSP co-MVP de la première journée d’EuroCup

EuroCup - L'ancien meneur du Limoges CSP, Bryce Jones, a été élu co-MVP de la première journée d'EuroCup grâce à sa prestation exceptionnelle avec l'Aris Thessalonique face à Venise.
Un ancien joueur du Limoges CSP co-MVP de la première journée d’EuroCup

Bryce Jones a été élu co-MVP de la première journée d’EuroCup 2025-2026

Crédit photo : EuroCup

Bryce Jones (1,83 m, 30 ans), l’ancien meneur du Limoges CSP désormais à l’Aris Thessalonique, a brillé pour ses débuts en EuroCup. L’Américain a été élu co-MVP de la première journée aux côtés du Grec Michalis Lountzis, après une prestation de haut vol en Italie.

Un début tonitruant pour Bryce Jones en EuroCup

Passé par Limoges en 2022-2023, Bryce Jones n’a pas tardé à marquer les esprits sous ses nouvelles couleurs. Sur le parquet de Venise, le meneur a guidé l’Aris vers la victoire (85-81) avec une ligne de stats impressionnante : 26 points (9/14 à 2-points, 1/3 à 3-points, 5/7 aux lancers), 8 rebonds, 6 passes, 1 interception et 7 fautes provoquées pour une évaluation de 33.

Sa performance lui vaut de partager le titre de co-MVP de la première journée avec Michalis Lountzis (Panionios Athènes), auteur lui aussi de 33 d’évaluation lors du succès de son équipe contre Chemnitz après prolongation (89-86).

Zacharie Perrin meilleur rebondeur de la journée

Derrière ce duo, l’Américain Malachi Flynn (Bahcesehir Istanbul) s’est illustré avec une évaluation de 32 grâce à ses 24 points, 7 rebonds et 4 passes dans le succès des Turcs à Cluj-Napoca (98-90).

Par ailleurs, Arnas Velicka (Neptunas Klaipeda), bien connu en France pour son passage au Champagne Basket, a encore prouvé sa progression. Véritable révélation de la Lituanie lors de l’EuroBasket 2025 – notamment dans un 1/8e de finale dantesque contre la Lettonie –, le meneur a distribué 10 passes, record de la première journée.

LIRE AUSSI

Zacharie Perrin (Hambourg), côté français, a également marqué les feuilles de stats avec 11 rebonds, égalant le record du Round 1 dans ce secteur.

