EuroCup

Un ancien meneur de Limoges retrouve l’EuroCup

EuroCup - Bryce Jones, passé par Limoges en 2022-2023, va retrouver l'EuroCup en ayant signé avec l'Aris Salonique pour la saison 2025-2026.
|
00h00
Résumé
Un ancien meneur de Limoges retrouve l’EuroCup

Bryce Jones va découvrir le championnat grec et retrouver l’EuroCup à la rentrée.

Crédit photo : FIBA

Bryce Jones (1,83 m, 30 ans), ancien meneur du Limoges CSP, continue son petit tour d’Europe des clubs depuis son départ de la Haute-Vienne. Pour la saison 2025-2026, le gaucher américain s’est engagé avec l’Aris Salonique, formation engagée en EuroCup.

L’homme des tirs au buzzer en 2022/23 avec le Limoges CSP (14,7 points à 46% en 40 rencontres) va donc découvrir la Grèce à la rentrée prochaine. Ainsi, à 30 ans, Bryce Jones va connaître son 4e championnat national en carrière et son 5e pays en carrière.

Après son départ de Limoges, Bryce Jones a exporté ses talents de scoreur à Cluj-Napoca, en Roumanie, sa seule expérience en EuroCup à ce jour. Le natif de Brooklyn avait livré une campagne intéressantes aux côtés du Adam Mokoka (11,2 points à 42% aux tirs). La saison dernière, il évoluait en Bosnie-Herzégovine, à Igokea. Leader de son équipe, il avait notamment martyrisé Nanterre en BCL, une compétition où il a été dominant (plus de 14 points et 6 passes décisives par match), comme avec Limoges deux ans auparavant.

Désormais, c’est donc pour l’Aris Salonique que Bryce Jones évoluera en 2025-2026.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Bryce Jones.jpg
Bryce JONES
Poste(s): Meneur
Taille: 183 cm
Âge: 30 ans (12/10/1994)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / ABA Liga
PTS
18,5
#1
REB
3,6
#63
PD
5,9
#3
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
