Un ancien meneur de Limoges retrouve l’EuroCup

Bryce Jones (1,83 m, 30 ans), ancien meneur du Limoges CSP, continue son petit tour d’Europe des clubs depuis son départ de la Haute-Vienne. Pour la saison 2025-2026, le gaucher américain s’est engagé avec l’Aris Salonique, formation engagée en EuroCup.

Bryce Jones joins @ARISBCgr✍️ The point guard returns to the EuroCup after one season away! pic.twitter.com/gou4Mt3l04 — BKT EuroCup (@EuroCup) August 13, 2025

L’homme des tirs au buzzer en 2022/23 avec le Limoges CSP (14,7 points à 46% en 40 rencontres) va donc découvrir la Grèce à la rentrée prochaine. Ainsi, à 30 ans, Bryce Jones va connaître son 4e championnat national en carrière et son 5e pays en carrière.

Après son départ de Limoges, Bryce Jones a exporté ses talents de scoreur à Cluj-Napoca, en Roumanie, sa seule expérience en EuroCup à ce jour. Le natif de Brooklyn avait livré une campagne intéressantes aux côtés du Adam Mokoka (11,2 points à 42% aux tirs). La saison dernière, il évoluait en Bosnie-Herzégovine, à Igokea. Leader de son équipe, il avait notamment martyrisé Nanterre en BCL, une compétition où il a été dominant (plus de 14 points et 6 passes décisives par match), comme avec Limoges deux ans auparavant.

Désormais, c’est donc pour l’Aris Salonique que Bryce Jones évoluera en 2025-2026.