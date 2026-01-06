Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Trae Young et les Hawks collaborent pour un transfert avant la deadline

Trae Young et ses agents travaillent avec Atlanta pour organiser un transfert. Le meneur quatre fois All-Star pourrait quitter la franchise qu'il représente depuis 2018, avec Washington comme destination potentielle.
|
00h00
Résumé
Écouter
Trae Young et les Hawks collaborent pour un transfert avant la deadline

Trae Young sur le banc des Atlanta Hawks

Crédit photo : © Dale Zanine-Imagn Images © Jordan Godfree-Imagn Images

Les Atlanta Hawks et Trae Young entament officiellement les discussions pour organiser le départ de leur star. Selon ESPN, le meneur de 27 ans et ses agents Aaron Mintz, Drew Morrison et Austin Brown collaborent désormais avec la franchise pour trouver une solution avant la deadline du 5 février.

Le general manager des Hawks, Onsi Saleh, a entamé des discussions positives et collaboratives avec les représentants de Young au cours de la semaine passée. Cette démarche fait suite à la décision d’Atlanta de ne pas proposer d’extension de contrat à leur joueur vedette l’été dernier.

Le meneur des Hawks a été victime de plusieurs blessures cette saison
Le meneur des Hawks a été victime de plusieurs blessures cette saison

Washington émerge comme destination privilégiée

Les Washington Wizards sont désormais considérés comme une « destination potentielle légitime » pour Young selon l’insider Marc Stein. Un éventuel échange entre les deux franchises de la Division Southeast serait centré autour du contrat expirant de CJ McCollum, qui partirait de Washington vers Atlanta.

Cette saison difficile pour Young, limité à seulement 10 matchs en raison de blessures aux jambes, pourrait précipiter son départ. Le meneur affiche ses plus faibles moyennes depuis sa saison rookie avec 19,3 points et 8,9 passes décisives, tout en shootant à 30,5% à 3-points.

Paradoxalement, les Hawks performent mieux sans leur star : 15 victoires pour 12 défaites en son absence, contre seulement 2 victoires pour 8 défaites avec lui sur le terrain. L’émergence de Jalen Johnson, qui tourne à 24,5 points, 10,2 rebonds et 8,5 passes, ainsi que les performances de Nickeil Alexander-Walker (20,7 points par match) facilitent cette transition.

Young, visage de la franchise depuis 2018 et détenteur des records de 3-points et de passes décisives des Hawks, reste sous contrat pour 95 millions de dollars sur deux saisons, avec une option joueur en 2026-2027. Pour Washington, l’acquisition du meneur All-Star représenterait un pari risqué mais potentiellement payant pour sortir du bas de classement à l’Est, aux côtés de jeunes talents comme Alex Sarr et Bilal Coulibaly.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Livenews
Hortense Limouzin a régalé ses coéquipières pour sa première avec Toulouse
La Boulangère Wonderligue
00h00Hortense Limouzin lance son aventure à Toulouse par une grosse performance
Qualif' Coupe du Monde
00h00Neno Asceric, le sorcier guinéen qui attend une nouvelle chance : « Après 22 ans en France, je ne devrais être considéré comme un coach étranger »
Liga Endesa
00h00Dernier de Liga Endesa, Grenade, le club de Jonathan Rousselle et William Howard, change de coach
Coupe de France Masculine
00h00Blois fait tomber Bourg et s’offre le premier quart de finale de la Coupe de France de son histoire !
ELITE 2
00h00Officiel : Damien Bouquet renforce Quimper
NBA
00h00ITW Rudy Gobert : « En général, quand tu fais une bonne défense, ça ne va pas finir sur Instagram ou Twitter »
Première expérience en France pour l'Estonien Kregor Hermet, à Dijon
Betclic ELITE
00h00La JDA Dijon mise sur un international estonien pour densifier son secteur intérieur
Les supporters d'Orléans ont vite rempli les travées du CO'Met pour la réception de Blois
ELITE 2
00h009 800 places vendues en 15 minutes : le derby des leaders entre Orléans et Blois en ÉLITE 2 devrait battre un record !
John Ford a quitté le club de Trapani à son tour
Basketball Champions League
00h00Qualifiés pour le play-in de BCL, les Trapani Sharks vont-ils déclarer forfait ?
À l’étranger
00h00Après Orléans, Xavier Johnson rebondit en Allemagne
1 / 0
Livenews NBA
Les Hornets ont fait vivre un cauchemar à Oklahoma
NBA
00h00Les Hornets infligent une correction historique au Thunder (124-97)
James Harden sur le banc des Clippers
NBA
00h00James Harden forfait contre les Warriors à cause d’une blessure à l’épaule
Cde Cunningham a porté son équipe dans la victoire face aux Knicks
NBA
00h00Les Pistons écrasent les Knicks et prennent une option sur la conférence Est
Trae Young sur le banc des Atlanta Hawks
NBA
00h00Trae Young et les Hawks collaborent pour un transfert avant la deadline
Kevin Durant célébrant sa victoire face aux Suns
NBA
00h00Kevin Durant crucifie les Suns avec un énorme panier au buzzer
NBA
00h00ITW Rudy Gobert : « En général, quand tu fais une bonne défense, ça ne va pas finir sur Instagram ou Twitter »
Amen Thompson et Anthony Davis lors de la rencontre entre Rockets et Mavericks
NBA
00h00NBA China Games 2026 : Mavericks et Rockets s’affronteront à Macao
Michael Porter Jr sous le maillot des Brooklyn Nets
NBA
00h00Michael Porter Jr au cœur des rumeurs de transfert NBA avant la deadline
Draymond Green en explications avec le corps arbitral
NBA
00h00Draymond Green exclu pour la deuxième fois en deux semaines
Jalen Suggs, meneur du Magic d'Orlando
NBA
00h00La NBA interdit à Jalen Suggs de porter son bandeau autour du cou
1 / 0