Trae Young et les Hawks collaborent pour un transfert avant la deadline

Les Atlanta Hawks et Trae Young entament officiellement les discussions pour organiser le départ de leur star. Selon ESPN, le meneur de 27 ans et ses agents Aaron Mintz, Drew Morrison et Austin Brown collaborent désormais avec la franchise pour trouver une solution avant la deadline du 5 février.

Le general manager des Hawks, Onsi Saleh, a entamé des discussions positives et collaboratives avec les représentants de Young au cours de la semaine passée. Cette démarche fait suite à la décision d’Atlanta de ne pas proposer d’extension de contrat à leur joueur vedette l’été dernier.

Washington émerge comme destination privilégiée

Les Washington Wizards sont désormais considérés comme une « destination potentielle légitime » pour Young selon l’insider Marc Stein. Un éventuel échange entre les deux franchises de la Division Southeast serait centré autour du contrat expirant de CJ McCollum, qui partirait de Washington vers Atlanta.

Cette saison difficile pour Young, limité à seulement 10 matchs en raison de blessures aux jambes, pourrait précipiter son départ. Le meneur affiche ses plus faibles moyennes depuis sa saison rookie avec 19,3 points et 8,9 passes décisives, tout en shootant à 30,5% à 3-points.

Paradoxalement, les Hawks performent mieux sans leur star : 15 victoires pour 12 défaites en son absence, contre seulement 2 victoires pour 8 défaites avec lui sur le terrain. L’émergence de Jalen Johnson, qui tourne à 24,5 points, 10,2 rebonds et 8,5 passes, ainsi que les performances de Nickeil Alexander-Walker (20,7 points par match) facilitent cette transition.

Young, visage de la franchise depuis 2018 et détenteur des records de 3-points et de passes décisives des Hawks, reste sous contrat pour 95 millions de dollars sur deux saisons, avec une option joueur en 2026-2027. Pour Washington, l’acquisition du meneur All-Star représenterait un pari risqué mais potentiellement payant pour sortir du bas de classement à l’Est, aux côtés de jeunes talents comme Alex Sarr et Bilal Coulibaly.