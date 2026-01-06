Recherche
NBA

Norman Powell établit un nouveau record à 3-points face aux Pelicans

Norman Powell a inscrit neuf tirs à 3-points contre New Orleans, établissant un nouveau record en carrière. Une performance qui renforce ses ambitions pour le All-Star Game 2025-2026.
00h00
Norman Powell établit un nouveau record à 3-points face aux Pelicans

Norman Powell face aux Pelicans

Crédit photo : © Jim Rassol-Imagn Images

Norman Powell a livré une performance exceptionnelle lors de la victoire du Miami Heat face aux New Orleans Pelicans (125-106). L’arrière américain a établi un nouveau record personnel en réussissant neuf tirs à 3-points sur douze tentatives, terminant la rencontre avec 34 points en seulement 29 minutes de jeu.

Un début de match fulgurant qui donne le ton

Dès l’entame de la rencontre, Norman Powell a donné le ton en réussissant ses quatre premières tentatives à 3-points. Après seulement six minutes de jeu, l’ancien joueur des Clippers affichait déjà 15 points au compteur, permettant au Heat de creuser un premier écart (29-23).

« J’ai dit à Erik Spoelstra, son staff et même aux gars dans le vestiaire que la victoire était obligatoire ce soir surtout après avoir perdu la première partie du back-to-back », a expliqué Norman Powell après la rencontre. « Nous devions donner le ton et nous imposer afin d’être prêts pour le road-trip à venir. »

L’adresse extérieure du Heat a été déterminante dans cette victoire, avec six paniers à 3-points réussis lors des six premiers tirs de l’équipe. Nikola Jovic (19 points, 6 rebonds) a également apporté sa contribution avec 13 points dans le premier quart-temps, maintenant la pression sur des Pelicans pourtant adroits à 68% de réussite.

Une performance qui renforce ses ambitions All-Star

Cette prestation exceptionnelle s’inscrit dans une excellente saison pour Powell, qui affiche 24 points de moyenne à 48% de réussite au tir et 40% à 3-points depuis le début de la campagne 2025-2026. L’arrière ne cache pas ses ambitions concernant le All-Star Game après l’avoir manqué la saison passée.

« Tout me semblait parfait dans mon tir que ce soit le moment où je lâchais le ballon ou mon équilibre », s’est réjoui Norman Powell. « Si les défenseurs étaient derrière la ligne à 3-points, c’était un tir ouvert pour moi. Après avoir réussi mes premiers tirs, tout s’est mis en route. »

« Je pense que j’ai définitivement un bon dossier », affirme Norman Powell concernant le All-Star Game. « L’année dernière, j’ai appris qu’il ne fallait pas que je sois obsédé par la question, mais je veux y aller et je pense que je le mérite. Mes pairs dans la ligue me disent après les matchs que je suis un All-Star et que je devrais y être. »

Cette victoire permet au Heat de se relancer après sa défaite face aux Wolves, avant d’entamer un road-trip de quatre matchs. Les Pelicans, handicapés par 24 balles perdues ayant généré 17 points pour Miami, restent lanterne rouge à l’Ouest.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
